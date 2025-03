Se molesta presidente del PAN en Lerdo porque se ventiló su liquidación como exempleado municipal

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Lerdo, Roberto Favela, quien ha expresado desde hace meses que no está de acuerdo en que el PAN vaya en candidatura común con el PRI en este municipio, se molestó con el alcalde, Homero Martínez, porque este último informó que ya se había llegado a un acuerdo con él respecto a su liquidación con motivo del laudo laboral, pues Favela es uno de los extrabajadores municipales que demandaron despido injustificado a la administración de Carlos Aguilera.

A Favela le tocaban de acuerdo al laudo laboral 2 millones 026 mil pesos "pero Hacienda me quitó 750 mil de ahí, y los abonos que nos estaba dando el presidente sumaban 490 mil y de ahí todavía el 22.5% se lo debemos de dar a nuestros abogados entonces, en realidad, la cantidad se reduce a un cuarto de lo que debió haberme dado la Presidencia y pues eso es lo que yo quería aclarar", dijo el presidente del PAN.

Aclaró que no fue director de Salud Municipal sino que trabajó como subalterno y que la gente pensaba que era subdirector. "No soy el único al que se me ha pagado", mencionó. Señaló que al final del monto le quedaron poco mas de 500 mil pesos.

El presidente del PAN en Lerdo dijo que consideró que fue una mala decisión del alcalde ventilar el tema, mismo que no obstante ya era del conocimiento público en Lerdo desde hace años al igual que el caso de otros panistas que formaron parte del laudo.

"Para mí que pensó con el hígado", dijo Favela y aseguró que lo que hicieron en la Presidencia fue cumplir con un laudo laboral y que no es un favor el que le están haciendo: "No lo está sacando de su bolsa", refirió el dirigente.

Cabe destacar que todavía en el año 2023, el pago de 55 extrabajadores que en ese tiempo restaba por liquidar representaban en conjunto una erogación de 151 millones 433 mil pesos del erario público del Municipio de Lerdo.

Como se recordará el pleito legal por despido injustificado iniciado por los exdirectores fue al término de la Administración Municipal 2004-2007 que inició la exalcaldesa Rosario Castro y concluyó el exalcalde, Antonio Olivas Ibarra. Este problema fue recibido por la Administración Municipal de 2007 al 2010 que presidió Carlos Aguilera Andrade.

En relación a las críticas que por años han recibido los panistas por este laudo millonario del que participaron extrabajadores de confianza y que ha representado decenas de millones de pesos erogados para cumplir con el mismo, el dirigente panista mencionó que se trata de un derecho laboral: "Bueno, la Ley Federal del Trabajo es muy clara y está del lado de los trabajadores. Está estipulado y la prueba está en que nuestro caso se subió a la Suprema Corte de Justicia y ellos no son ningunos novatos, el laudo está hecho por ellos".

Al preguntarle a Roberto Favela si en su caso apoyaría que los directores municipales actuales de la administración demanden al municipio despido injustificado si llega, por ejemplo, una administración morenista a Lerdo, mencionó: "Pues se tendría que hacer un acuerdo. En el caso mío. Si yo fuera el presidente municipal emanado del PAN yo haría un acuerdo con mi gente de confianza, en este caso los directores, y decirles 'miren vamos a hacer un acuerdo' y que quede escrito y a ver si la Ley Federal del trabajo no me lo echa para atrás ese acuerdo pero yo hablaría", acotó el dirigente, quien no obstante lleva meses en desacuerdo con la candidatura común con el PRI en Lerdo.

Respecto de este tema el consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Ángel Luna Puente, mencionó: "Si el alcalde como primer priista de Lerdo está en disgusto con con el panismo pues tiene a su alcance pedir a su dirigencia estatal que vayan solos en la próxima elección".

*Pero sí van PRI y PAN en alianza en Lerdo Gómez y la capital*

Como se informó, el Partido Acción Nacional (PAN) irá en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Lerdo, Gómez Palacio y en Durango, capital. La Comisión Permanente del PAN avaló la alianza en en estos municipios previo a las elecciones que se celebran el primero de Junio de este año en el que se renovarán los 39 ayuntamientos.

El pasado 12 de marzo el PAN en Durango informó que con el respaldo mayoritario de su Comisión Permanente, el Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por Mario Salazar Madera, aprobó ir en candidatura común en 34 municipios del estado. También informó que el PAN irá solo en cinco municipios. El próximo 16 de marzo vence el plazo para registrar la candidatura común ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), marcando un paso clave en el camino hacia la contienda electoral.

En la capital del estado se espera que el presidente municipal panista, José Antonio Ochoa, busque la reelección como alcalde de Durango con esta alianza del PAN y PRI.

En Gómez Palacio el aspirante del PRI y exsubsecretario de gobierno, Raúl Meraz Ramírez, quien se registró ante su partido el pasado domingo para competir próximamente por la alcaldía había adelantado su intención de ir en alianza con el PAN.

En Lerdo la diputada local con licencia, Susy Torrecillas Salazar, quien también se registró ante el PRI con esta misma aspiración de ser alcaldesa de Lerdo ya había externado su intención de llegar a un buen acuerdo con el PAN y refrendar esta alianza.