Se mantiene Lerdo en Alerta de Género

Aunque la intención en el municipio de Lerdo no era solo avanzar, sino quedar fuera de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, desde hace más de siete meses no han sostenido ninguna reunión con las autoridades estatales encargadas de ser el enlace con el Gobierno Federal e incluso no han recibido respuesta de los reportes trimestrales, que no han dejado de enviarse.

María del Refugio Adame Güereca, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) en Lerdo, informó que fue a finales del mes de octubre o a inicios de noviembre, que se celebró la última reunión con la representante de la Secretaría de Gobierno de Durango, Denisse Rivera Ramírez, y desde entonces no ha habido comunicación alguna.

"Ya no nos han convocado. Sí le comenté al ingeniero Estala que es el de la Mesa de Paz, pero no se ha hecho nada", dijo la titular.

Aunque no se ha dado un nuevo encuentro, las autoridades de Lerdo, al menos el IMM no ha dejado de enviar sus reportes de forma trimestral. El último reporte que se entregó fue en el mes de marzo.

"No han dado informes, no le han dado seguimiento, ya no nos dijeron absolutamente nada", dijo la titular del Instituto de la Mujer.

Adame recordó que ha sido Lerdo el que ha insistido en reunirse y conocer el avance , "somos los que hemos estado insistiendo porque cumplimos ya con todo", detalló la titular.

Compartió que lo acordado fue que cada dependencia, como la Vicefiscalía, el C4, Seguridad Pública, entre otras dependencias, entregarían sus propios reportes con lo señalado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim),"no sé hasta donde han tenido seguimiento todas esta corporaciones. En el caso de nosotros, tenemos todo cumplido, pero no hemos tenido respuesta", explicó la funcionaria.

A unos meses de concluir la presente Administración Municipal, la titular comentó que la intención era salir de la Alerta antes de concluir.

"La verdad yo sí quería que saliéramos antes de que termináramos esta Administración, por eso estuvimos muy insistentes, cumplimos con todo".En lo que resta de la actual Administración esperan obtener respuesta de los avances de los trabajos de la Alerta de Género, en la que se mantienen desde noviembre de 2020.