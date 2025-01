Se manifiestan por falta de agua en colonia Nueva Laguna Norte de Torreón

Vecinos de la colonia Nueva Laguna Norte del municipio de Torreón se manifestaron esta tarde debido a que desde hace dos semanas tienen problemas con el suministro de agua potable. Hoy amanecieron sin una gota, señaló la señora Guadalupe Espino, una de las afectadas. La protesta inició alrededor de las 2 de la tarde y se hizo sobre la intersección de Carlos Salinas de Gortari y El Tajito.

“No tenemos agua, ayer vino el ingeniero de Simas y nos dijo que hoy nos iba a dar agua en la mañana, aunque sea unas horas, y no tenemos ya nada de agua. Tenemos como tres semanas con ese problema, regularmente nos escasea en junio, en agosto pero ahora no, no tenemos nada. Nos dijo el ingeniero que tienen unos pozos que están secos pero le digo que no es justo porque los recibos siguen llegando”, apuntó.

La molestia de la mujer se acrecentó porque asegura que el Simas envió pipas al sector, pero tienen que darle una cuota a algunos choferes que va de los 20 a 50 pesos “para que nos eche el agua, depende de como ande el bolsillo”,

Por su parte, María del Socorro Moreno, mencionó que determinaron realizar el bloqueo “porque nos prometen que va a salir agua de la red y no sale y aparte pues ya no nos querían mandar ni pipas que porque no estaban disponibles”. Al lugar, llegó personal del organismo operador de agua y de la Dirección de Atención Ciudadana y le dijeron a las personas afectadas que les apoyarían con pipas, con la promesa de que el servicio en sus domicilios se regularizará a más tardar este sábado 18 de enero.

En esta semana, ya son varios sectores que denuncian baja presión y falta de agua. La falta de energía eléctrica en las bombas 29, 36R y 85 y en el tanque de la colonia Jacarandas, fue el motivo por el cual algunos sectores de Torreón como El Roble 1 y 2 y Alamedas, presentaron el pasado lunes problemas en el suministro de agua potable, informó el Simas mediante un comunicado oficial.

Además de la interrupción de energía eléctrica, cinco colonias de Torreón se quedaron con baja presión y falta de agua debido a que el pasado lunes se registró una falla en la bomba No. 80, informó el Simas.

Los sectores afectados son Nueva los Ángeles, Los Ángeles, Margaritas, Villa Jardín y Granjas San Isidro; de acuerdo con el organismo, el personal técnico estaba trabajando con celeridad y se estima que mañana jueves quede conectada a la red de abastecimiento. Para atender a los usuarios de dichas colonias, se dio a conocer que el Simas está abasteciendo con agua potable a través de pipas sin costo alguno, mientras se lleva a cabo la reparación de la bomba.