Se manifiestan maestras contra la directora del IESEN de Lerdo

Previo al Día Internacional de la Mujer, maestras del Instituto de Estudios Superiores y Educación Normal (Gral. Lázaro Cárdenas del Río” de Lerdo expresaron su rechazo contra la gestión de la directora del plantel, a quien nuevamente señalan de acoso laboral, abuso de autoridad y de no practicar la sororidad.

Las inconformes colocaron una gran cantidad de cartulinas, algunas en color morado, sobre las ventanas y los muros del plantel, a modo de tendederos, con diversas frases para manifestar su inconformidad en contra de Lucía Hernández de la Fuente, mientras continúan laborando bajo protesta.

“En nuestra institución no tenemos derecho a manifestarnos”; “la directora del IESEN no practica el valor de la sororidad”; “no más acoso laboral” entre otras consignas son las que se plasmaron en los carteles.

Docentes de la institución señalaron que pese a la inconformidad que han mostrado, las autoridades del plantel no han mostrado disposición al diálogo, de manera que no se han resuelto los puntos del pliego petitorio que, por cierto, no han mostrado públicamente.