Se manifiestan en Centro de Justicia Penal por caso de Claudia, mujer violentada en Torreón

La colectiva Víboras en el desierto de La Laguna mantiene una manifestación a las afueras del Centro de Justicia Penal de Torreón para exigir justicia en el caso de Claudia, una mujer que interpuso una denuncia desde julio de 2022 por los delitos de violencia familiar y violación cometidos presuntamente por parte de quien fuera su pareja, quien además es luchador profesional, lo que lo pone en ventaja física y de poder ante la víctima.

El movimiento agregó que Christian “NN” está vinculado a proceso y piden que se juzgue con perspectiva de género al señalado y que se reivindique por la revictimización y las afectaciones que Claudia ha tenido durante los últimos tres años. Señalaron que al inicio, hubo algunas omisiones que pueden poner en riesgo la procuración de justicia para la víctima, mismas que constan en una queja que ella interpuso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que derivó en las recomendaciones para la Fiscalía.

“La estamos apoyando, acuerpando de que no está sola, porque realmente ha tenido muchas trabas, ya son tres años de lo mismo”, dijeron las integrantes de la colectiva.

Según mencionaron, desde esta mañana se está desarrollando una audiencia en el Centro de Justicia Penal en la que se hará la lectura de sentencia; en esta etapa se comunican las razones y el fallo.