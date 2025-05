Se manifiestan contra agencia automotriz; exigen respuesta por fallas recurrentes en vehículos

Lo que esperaban fuera una experiencia de buen servicio, comodidad y seguridad patrimonial al adquirir un vehículo nuevo, se convirtió en pesadilla para Jesús y Adrián, quienes comparten angustia, enojo y frustración por las fallas recurrentes que sus camionetas presentaron a pocos días de haberlas "estrenado", y por no encontrar eco a sus demandas para que la empresa les repare el daño.

La falta de respuesta los llevó a manifestarse afuera de la agencia automotriz , a donde llevaron unas lonas para hacer pública su inconformidad y alertar a los transeúntes de no comprar esos vehículos.

"No cumple con sus garantías; seis meses sin camioneta", decían los grandes letreros impresos en fondo blanco que en principio, los inconformes mostraban a los automovilistas que se detenían frente a los semáforos en rojo, y que colocaron después sobre estructuras metálicas, a la vista de todos.

Seis meses han pasado desde que el médico Jesús Alonso Marrufo dejó su camioneta en la agencia por última vez y no han terminado de repararla, "el jefe de los mecánicos me dijo que no saben qué tiene", según refirió.

Se trata de una pick up Frison modelo 2024, que compró en diciembre de 2023 a un valor factura de 460 mil pesos, y que al tercer día de usarla empezó a tirar un líquido, que según le dijeron en la agencia, se solucionaba con sólo cambiar unas abrazaderas.

Sin embargo, la falla siguió y entonces le dijeron que era la pieza, pero como el cambio sería por medio de la garantía, se tardaría 45 días; ante el reclamo de que sería mucho tiempo sin el vehículo, los encargados del taller consiguieron la pieza de otra unidad y se la pusieron.

El 8 de diciembre de 2024, cuando iba en carretera a Chihuahua, se encendieron todas las luces del tablero y se mató por completo; en ese caso la agencia no le hizo válida la asistencia vial ni el arrastre del vehículo, solo le ofrecieron apoyarlo con cuatro mil pesos del costo total por 28 mil, para dejarla en revisión en la agencia de esa ciudad.

Tras una valoración, Jesús Alonso Marrufo recibió la noticia de que se trataba del motor, y después de tres meses de tenerla en Chihuahua, la mandaron de vuelta y supuestamente reparada, porque funcionó tres días y al cuarto fue a parar otra vez a la agencia , cuando ya atribuyeron las fallas a la batería, que sustituyó, pero no fue la solución al problema. "Tiene un problema de encendido en las mañanas, como un carro viejo al que hay que acelerarle", detalló.

Desde inicios de este año, el afectado recurrió a la Profeco, pero no ha habido una sola audiencia, porque se equivocaron de destinatario cuando iban a notificar a la agencia automotriz, además de que argumentan exceso de trabajo.

"Ya se me acabó la paciencia, no es posible que tenga un vehículo nuevo para no tener problemas con un usado y salió peor que comprar un carro usado; he tenido carros usados y nunca estuvieron tanto tiempo en el taller", se quejó.

Camioneta de lujo 'No pudo subir una pendiente'

Adrián Alvízar Martínez compró una camioneta que venden como de lujo, la SEI7 Pro, modelo 22, a un costo de 550 mil pesos, misma que sigue pagando sin poder usarla, porque también está en el taller desde hace meses.

En su caso, el problema se debió a "fallas de operación o conducción", según la respuesta de la agencia, con lo que prácticamente le insinuaron que no sabía usarla después de que les hizo saber que el vehículo se sentía muy pesado al arrancar y no desarrollaba velocidad.

"En una ocasión me la llevé a Zacatecas, pero con sus calles inclinadas la camioneta no pudo subir una pendiente, no tuvo la fuerza", dijo decepcionado.

Desde entonces, en la agencia automotriz sólo le han dado largas, pues el vehículo está de forma casi permanente en el taller, donde no le hacen ninguna reparación y para colmo, la dejan afuera gran parte del día, pues el espacio donde reciben a las unidades para servicio y reparaciones es insuficiente.

En su caso, la Profeco ya se deslindó de la queja que presentó, argumentando que la agencia ya no hace válida la garantía porque él, como propietario, incumplió y no llevó la camioneta al servicio, pese a que ha estado en el taller todo este tiempo.

"Es una camioneta que venden como de lujo, está muy bonita y todo, pero no sirve; para colmo, me sigue llegando información por las redes para que compre otra de la marca; soy el principal promotor de que no compren esta marca", expresó.

En los dos casos, los encargados de la agencia automotriz se han negado a hacer efectivo el contrato de compra-venta, que con claridad establece que si después de 60 días no se corrigen o persisten las fallas, la empresa está obligada a restituir el valor de la unidad o proporcionar otra unidad a cambio, más el tres por ciento del valor total como compensación por las afectaciones que se hayan generado.

Mientras tanto, los compradores se ven obligados a seguir pagando las mensualidades del crédito.

Ayer, el director de Atención a Clientes acudiría desde la oficina matriz de Ciudad de México a la agencia de esta ciudad, para recibir a los inconformes, mientras el gerente y personal de ventas se mantenía a la expectativa desde adentro, viendo cómo los inconformes enseñaban las mantas a los automovilistas.

Los encargados se negaron a emitir una postura para este medio de comunicación, argumentando que estaban a la espera del representante jurídico, quien se encargaría del asunto.