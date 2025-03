¿Se llevan mal? Andrés Vaca revela cómo es su relación con Christian Martinoli

La rivalidad entre Televisa y TV Azteca es una de las más antiguas en México y a día de hoy se mantiene, aunque con menor intensidad que hace unos años. Prueba de ello es el reconocimiento que tiene Andrés Vaca, uno de los narradores principales de TUDN, con Christian Martinoli, el referente de las transmisiones deportivas de la televisora del Ajusco.

En entrevista con el Escorpión Dorado, el joven cronista recordó sus inicios en Televisa y reveló que algunos de sus compañeros le recomendaron no saludar a sus colegas de TV Azteca.

"Ya hablando en serio, con Martinoli si nos llevamos bien, es una relación llevadera, nos llevamos y saludamos muy bien. Cuando yo empecé y nos topábamos a los Azteca, algunos compañeros me decían que no los saludara porque eran la competencia, pero yo no entendía el por qué. Ya hoy en día hasta me quedo platicando con Martinoli cuando nos topamos en el aeropuerto, nos llevamos muy bien" confesó Vaca.

Sin embargo, quien entró a Televisa por ganar el Draft de Voces de 2011, reconoció que existe la rivalidad natural de estar en televisoras distintas, pero no obstante se rinde ante una de las figuras más importantes del cronismo mexicano.

"Obviamente somos competidores, pero como gente nos llevamos muy bien. Hace poco habló bien de mi en un podcast y sentí muy chingón, porque en persona es alguien a todo dar y verlo decir eso fue muy sorpresivo. Claro que Martinoli es un referente, es uno de los mejores cronistas (mexicanos) de la historia" concluyó.