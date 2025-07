Se le dio trato privilegiado, si no que enseñe la multa que pagó: diputado Felipe González

El diputado Felipe González Miranda cuestionó que el pasado fin de semana el también legislador Antonio Attolini Murra se negó a practicarse una prueba de alcoholemia luego de que oficiales municipales le marcaran el alto, además de afirmar que evadió la ley, puyes incluso no pagó ninguna multa.

Bajo este contexto, el legislador priísta, afirmó que nuevamente queda exhibido Attolini Murra, queriendo engañar a la ciudadania de Torreón.

“Duró más de una hora tomando la decisión si se la iba a hacer o no, pero aquí lo alarmante y lo preocupante de todo esto, es que el quiera distorsionar la realidad, que quiera engañar a las y los torreonenses. Él en su misma declaración, admite que consumió bebidas alcohólicas, el señala que fue una, bueno, si fue una, ¿porque no hacerse la prueba?”, cuestionó.

Añadió que fue él quien no quizo descender del vehículo, y al final del día termina siendo liberado, con las llamadas que hizo, con la camioneta manejando.

Por lo anterior, recordó que la detención se registró luego de que se cambia de carril sin encender las direccionales.

“Y es evidente que no quiere bajar el vidrio para no dar el tufo del alcohol que perciben los elementos, le solicitan que se haga la prueba, el se niega, y aquí el fondo es que el nuevamente esta mintiendo, nuevamente esta engañando, y nuevamente esta queriendo acusar como en todo de manera sistemática, montando todos estos shows polémicos, estridentes, malinformando y queriendo culpar a quienes no. Aquí nadie le dio de tomar y nadie lo obligo a manejar, lo que si es que el se negó a hacerse la prueba y eso es un hecho refutable”, indicó.