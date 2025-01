Se inconforma grupo de morenistas en Lerdo con precandidatura de Flora Leal a la Alcaldía

Gloria Torres Bautista, exregidora de Morena en Lerdo, acompañada por rosa María Álvarez Gutiérrez y Esteban Morales, ofreció una rueda de prensa para manifestar su inconformidad con la precandidatura de Flora Leal a la Alcaldía de Lerdo y por lo que está sucediendo en Morena, pues asegura que todas las oportunidades se las dan a los expriístas y que Morena ya está lleno de priístas en Durango.

"Yo lo que quiero es que Morena se libere de esa mafia del PRI", aseguró Gloria Torres, quien fue regidora de Morena en la primera administración del alcalde Homero Martínez y fue acérrima opositora de su gobierno.

Señalaron estar en contra de que la coordinadora de los comités en defensa de la 4T en Lerdo sea Flora Leal. Dicha coordinación es una figura en Morena equivalente a una precandidatura.

Gloria Torres aseguró que ella ya no cree en las encuestas que hace su partido, Morena, porque no muestran los resultados a los morenistas y porque considera que es una simulación el resultado pues desde antes se conoce el nombre de quienes van a quedar. "Tres semanas antes a mí me dijeron, va a ser Flora la candidata a diputada local y va a ser también la candidata a presidenta municipal, porque todo se cocina arriba. Ya cuando vimos los resultados. Todo lo preparan allá arriba, en la cúpula ¿Cuál cúpula? la priísta porque ya Morena cayó en manos del PRI y es de todos conocido", aseguró Gloria, quien recordó que Flora Leal ya fue regidora por el PRI y candidata a diputada local por el PRI y que renunció al PRI en 2019.

"Nos sentimos desplazados y decepcionados de lo que está pasando en Morena, y ya está muy difícil que se salgan los del PRI que están disfrutando de algo que nos costó a los fundadores de Morena y a los fundadores los hacen a un lado, incluso a los regidores que están ahorita nunca los conocí ¿Cuál oposición son si todo le autorizan al presidente? Cuando yo fui regidora de oposición lo demostré en la votación de las cuentas públicas", aseguró Gloria Torres.

La maestra Gloria dijo que ella sigue siendo morenista pero se siente decepcionada de ver que a todos los priístas les dieron cabida en Morena en Durango.

"A ver, Otniel García Navarro (expresidente estatal del PR) es hoy diputado plurinominal de Morena, lo premian, a pesar de que tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito y no le van a hacer nada porque está protegido por la misma mafia, priísta y panista que está dentro de Morena en Durango", aseguró Gloria.