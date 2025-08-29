Policiaca Fallecimientos Accidentes viales homicidios Suicidios Incendios

Se incendia vivienda en la colonia Villa California de Torreón

EL SIGLO DE TORREÓN.-

La madrugada del viernes, alrededor de la 01:47 horas, el Cuerpo de Bomberos de Torreón atendió un incendio reportado en un domicilio de avenida Allende y calle Ensenada, en la colonia Villa California.

Al llegar, los elementos confirmaron que el fuego se originaba en el exterior de la vivienda, donde había acumulación de hierba seca, hojas y madera. La máquina número 14 de la estación Oriente sofocó las llamas con una línea de tres cuartos de agua, logrando controlarlo rápidamente.

En el lugar no se encontró a propietario alguno ni personas presentes, por lo que se desconocen tanto los datos del dueño como la manera en que inició el siniestro. Autoridades no descartan que pudiera tratarse de un incendio provocado, ya que el material había sido concentrado en la entrada del domicilio.

Este caso se suma a otros reportes de incendios en viviendas ocurridos en los últimos días en Torreón, en la colonia Rincón de la Joya (24 de agosto) Bomberos sofocaron el fuego dentro de una vivienda abandonada donde se quemaban ropa, muebles y basura. Vecinos denunciaron que el sitio es utilizado por desconocidos para reunirse por las noches.


En la Colonia Campestre La Rosita (7 de agosto), una vivienda habitada resultó con daños en planta alta y baja, donde se consumieron aparatos electrónicos e instrumentos musicales. Aunque los moradores lograron salir ilesos, las pérdidas materiales fueron de consideración.





               
               


               

               
               

               
               
               
