Se incendia vagón de tren cargado con papel en Lerdo

Durante la noche del domingo 17 de agosto del año en curso se registró el incendio de un vagón de tren cargado con rollos de papel en la zona rural la ciudad de Lerdo.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:50 horas en el ejido Monterrey, en la zona conocida como “La Cuesta”.

Fue por medio de múltiples llamadas de auxilio al sistema estatal de emergencias 911, que se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad en el lugar.

Elementos del departamento de Bomberos y Protección Civil se dirigieron al sitio a bordo de dos máquinas de ataque rápido.

De inmediato, el personal de la corporación combatió las llamas con chorros de agua desde distintos frentes.

El fuego consumió cerca de cuatro toneladas de rollos de papel tipo cartón que cargaba el contenedor.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad o intoxicadas por el humo, sólo las pérdidas materiales antes mencionadas.

Luego de más de una hora de intensas labores, finalmente se lograron sofocar las llamas en su totalidad.

No se dieron a conocer las causas del siniestro, ya que hasta el momento se desconocen.

Al lugar también acudió personal de la empresa ferroviaria y agentes de distintas corporaciones de seguridad de la ciudad.

Finalmente, el servicio se dio por concluido y los elementos presentes se retiraron sin alguna otra novedad.