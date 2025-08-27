Policiaca Incendios Suicidios Policiaca HOMICIDIOS accidentes viales

Se incendia local de frituras en el Mercado de Abastos de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

La noche de este miércoles se registró un incendio en un local de frituras ubicado en el Mercado de Abastos de Gómez Palacio, lo que movilizó de inmediato a elementos del Cuerpo de Bomberos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:00 horas, luego de que, según los primeros reportes, el personal del negocio dejó encendida una freidora con aceite. El descuido provocó que el fuego alcanzara frituras que permanecían cerca del aparato, lo que originó que rápidamente las llamas se extendieran en el interior del establecimiento.

Debido a que la central de Bomberos se encuentra en el parque industrial de Gómez Palacio, la respuesta fue inmediata, con un tiempo de apenas cuatro minutos. Al arribar, los elementos tuvieron que forzar el candado para poder ingresar al local y atacar el fuego. Asimismo, abrieron otro negocio contiguo con la finalidad de ventilarlo, ya que el calor acumulado en las paredes podía representar un riesgo de propagación.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ni por quemaduras ni por intoxicación con humo. Tampoco se registraron pérdidas materiales de gran magnitud, limitándose los daños a un solo local.

El establecimiento afectado se localiza sobre la avenida Lázaro Cárdenas, antes de llegar a la curva con la calle 5 de Mayo. Por su parte, personal de Protección Civil realizará la inspección correspondiente, pues no se descarta la aplicación de una sanción administrativa debido a la falta de precaución en el manejo del equipo de cocina.




               
               


               

               
               

               
               
               
