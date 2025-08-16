Se incendia camión repartidor de lácteos frente a Plaza Almanara en Torreón

Policiaca Ramos Arizpe Accidentes viales Incendios Policiaca Narcomenudeo

La tarde de este sábado, un camión repartidor de productos lácteos sufrió un incendio sobre el bulevar Raúl López Sánchez, a la altura de la Plaza Almanara, en la colonia Residencial El Fresno, luego de que una falla mecánica en el motor desatara las llamas que consumieron gran parte de la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo comenzó a arder en la zona delantera, alcanzando rápidamente el cofre y provocando la explosión de una de las llantas, además de dañar los cristales y chamuscar la parte donde se encontraba el equipo de refrigeración conocido como termokin. Ante la emergencia, los conductores descendieron de inmediato y se pusieron a resguardo, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón acudieron al lugar con una unidad extintora para sofocar el fuego en su totalidad, evitando que se propagara a otras áreas del vehículo o a automóviles cercanos. Asimismo, agentes de Tránsito y Vialidad implementaron un operativo para desviar el tráfico en el sector y garantizar la seguridad de los automovilistas mientras se realizaban las maniobras.

El cargamento de lácteos que transportaba el camión fue asegurado por las autoridades con el fin de prevenir actos de rapiña y mantener el orden en la zona.


               
               


               

               
               

               
               
               
