Se hará una reforma administrativa radical, afirma alcaldesa de San Pedro

Al tomar protesta como alcaldesa del municipio de San Pedro, Brenda Cecilia Güereca Hernández, afirmó que, iniciará una reforma administrativa radical y mencionó que conformó un equipo capaz de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos que estará al servicio de todas las familias sampetrinas, con el único límite de la legalidad, ya que aseguró que esa función será el factor que hará que su gobierno marque una diferencia positiva.

El evento protocolario de instalación del Cabildo, del periodo 2025-2027, se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, el cual lució abarrotado y desorganizado, ante la gran asistencia de personas, ya que algunos permanecieron de pie, incluso varios invitados especiales no alcanzaron lugar.

En la reforma administrativa radical, a la que Güereca Hernández se refirió manifestó que esta, estará orientada a garantizar servicios eficientes de atención y calidad, ya que afirmó que pondrá en marcha esquemas que permitan hacer a través su gobierno, un trabajo que todas y todos noten:

“Ese es mi compromiso, un trabajo que beneficie a todos los sectores de la comunidad en todas estas tareas”.

Sobre el equipo que la acompañara manifestó que; “si realmente queremos un futuro mejor para todos, todos debemos participar, no importa el lugar que ocupamos, se requiere capital humano, comprometido, funcionarios, entregados al trabajo con la firme misión de qué la administración municipal está el servicio de la ciudadanía, y no al contrario como muchas veces parece suceder la administración que a partir de hoy me honro encabezar, estará el servicio de todas las familias sampetrinas con el único límite de la legalidad, esa será la función, el factor que hará que mi gobierno marque una diferencia positiva, inicia formalmente la parte más importante de este proyecto que construimos en unidad”.

Brenda Güereca se comprometió también a desplegar un intenso trabajo en todos los rincones de San Pedro, ya que su estrategia de gobierno estará basada en los siguientes ejes; Seguridad, Cultivando el futuro, Comunidad, y Siempre cerca de ti.

“Para todas estas tareas, convoco a la participación ciudadana, hoy más que nunca, este reto nos requiere unidos a todos; servidores y ciudadanos, trabajando hombro con hombro y desde nuestra respectivas trincheras, haciendo con excelencia, las tareas que cada uno nos corresponde, seguramente marcaremos una gran y positiva, diferencia. Necesitamos servidores públicos que den respuesta a los problemas y necesidades de la comunidad, debemos construir un futuro positivo para San Pedro”.

La alcaldesa de San Pedro declaró que, se tiene la responsabilidad de rescatar el prestigio a la palabra dada es el momento para hacer un alto y revisar la visión de sociedad que quiere para todos.

“Replantearemos las políticas públicas y las mejoraremos, San Pedro tiene bases firmes, tenemos una comunidad, crítica y participativa, con un profundo compromiso con el cambio y en buena medida, estamos hoy aquí por cada uno de ellos”.

CABILDO

Las personas que integran el Cabildo son; Héctor Javier Martínez Barraza y Gloría Mata Alba, como síndicos de mayoría y primera minoría, respectivamente, como primera regidora; Guadalupe Flores Padilla.

Le siguen respectivamente los regidores, José Natividad Navarro Morales, Luisa González González, Rafael García Ramírez, Rosa María Hernández, Lara, Jorge Antonio Collazo, Olivares, Claudia Irene Flores Castillo, Luis, Carlos Abdalá, Milán, María Cristina Escobar Santana, Jorge, Arturo Moreno, Iris, Cervantes Vega, Diana Cecilia Fernández Rosales, Patricia Oralia Grado Falcón, Julio César de la Cruz Corpus, Otho Alfredo Guerrero Acosta, Jesús, Fernando Milán Fernández, María Araceli Rosales Medrano.