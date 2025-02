'Se fue dormida', revelan cómo murió Paquita la del Barrio

La música mexicana ha sufrido una gran pérdida con el fallecimiento de Paquita la del Barrio. Fue su sobrino y manager, Francisco Torres, quien comunicó la muerte de la "Reina del pueblo" a través de un comunicado.

"Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, siendo una artista única e irrepetible que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música.

"Descansa en paz, tu música y legado vivirá siempre en nuestros corazones”, anunció. Posteriormente, "Paquito", como le dicen los empresarios y sus allegados, habló con Venga la alegría para hablar de qué manera se fue Paquita.

Torres mencionó que La del Barrio se encontraba mejor de salud y que incluso la semana pasada le dijo que ya quería cumplir con sus próximas presentaciones, algunas de ellas, en Centroamérica y un Auditorio Nacional que quedó pendiente.

Francisco explicó que todo iba bien, sin embargo, a muy temprana hora de hoy, le llamaron para decirle que Paquita no despertaba.

"Estaba ella muy estable aunque no podía caminar ya. Me recordó que teníamos fechas en Ensenada y Guatemala y hoy nos avisaron que no despertaba, estaba en su casa y pues llegó la ambulancia y los paramédicos dijeron que ya no había más que hacer. Se fue dormida y en su casa ".

Su sobrino añadió que a la cantante no le gustaba hablar de la muerte, tan es así que a ella no le gustaba que los fans le dieran flores porque las relacionaba con la muerte.