Se fractura caja de tráiler a la altura de la colonia Hamburgo de Gómez Palacio

El chofer logró orillarse al percatarse de lo sucedido

EL SIGLO DE TORREÓN

La caja de un tráiler sufrió daños en su estructura luego de salir de la báscula del Centro Trailero de la ciudad de Gómez Palacio, el metal provocó daños en el pavimento.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17:00 horas del miércoles sobre el bulevar Ejército Mexicano, en los carriles de circulación de Lerdo a Torreón, frente a la colonia Hamburgo.

Se trata de un tractocamión de la marca Internacional, color blanco, modelo 1998, mismo que portaba placas de circulación del Servicio Público Federal (SPF).

La unidad era operada por un masculino identificado como Eduardo de 55 años de edad.

Dicha persona relató que tras salir de la báscula del Centro Trailero, al ir en movimiento, se fracturó la estructura metálica de la caja seca.


Algunos automovilistas que circulaban por el lugar y observaron el incidente de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911 para reportar los hechos.


No hubo personas lesionadas, solo daños materiales en el citado remolque y en la cinta asfáltica propiedad del municipio.


Se requirió la presencia de una grúa especial para poder retirar la caja dañada y enviarla a un corralón de la ciudad para su resguardo.


Del hecho vial tomó conocimiento el personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal.


La circulación vehicular no se vio afectada, ya que el chofer logró orillarse al percatarse de lo sucedido.


Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.


               
               


               

               
               

               
               
               
