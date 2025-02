Se extiende cuesta de enero, esperan que suban ventas para San Valentín

Enero fue muy complicado para el sector comercio, al significar una contracción importante en la economía de los consumidores, por lo que las ventas bajaron entre 5 a 15 por ciento, dependiendo de cada giro.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, dijo que la gente priorizó la compra de artículos de primera necesidad en este primer mes del año y se ha dejado de invertir en otros rubros que están fuera de la canasta básica, ya que deben cubrir otros gastos como el plaqueo y Predial.

En este contexto, las ventas por el Día de San Valentín pudieran significar el inicio de una mejor temporada para los comercios , donde se recupera la economía familiar.

"La cuesta de enero se nos ha prolongado, pero entra el 14 de febrero y ahí es donde nos cambia un poquito, la gente agarra una dinámica diferente, ya pagó sus tenencias, ya pagó su Predial, ya pagó los seguros de sus autos, de sus casas y en febrero empiezan a salir un poquito más a la calle y a consumir más, eso ya genera derrama económica con nosotros y empezamos este proceso de crecimiento", explicó.

Señaló que para el Día del Amor y la Amistad hay un beneficio en las florerías, las pastelerías, los regalos, la ropa, los cines, en diferentes proporciones, pero en general suben las ventas para los comercios a partir de esta fecha, tras la caída durante el mes de enero.

Mencionó que los recibos de venta suben entre un 30 a 40% por las ventas de los enamorados , que no es solamente un día sino hasta tres, pues no solamente se regala a las parejas sino también a los amigos y familiares.

El dirigente de la Canaco dijo que los restaurantes también se ven muy beneficiados con estas ventas, pues mucha gente aprovecha para celebrar con una salida a comer y es un día muy fuerte para los establecimientos, que llegan a reportar un 100 por ciento de afluencia. Lo mismo ocurre con las florerías.