¿Se estrenará la película de terror Good Boy en México?

Este lunes se lanzó el primer tráiler de la cinta 'Good Boy', la cual es protagonizada por un perro

Good Boy (ESPECIAL)

ELENA GONZÁLEZ

Una de las películas del género de Terror más esperadas del año está por llegar a los cines, pues su protagonista es nada más y nada menos que un perro. 

'Good Boy', o por su traducción al español, 'Buen chico', es una producción dirigida por Ben Leonberg, quien a su vez se encargó del trabajo de guion y dirección, junto a Kari Fischer y Alex Cannon

Y es que esta cinta ha adquirido gran popularidad en redes sociales debido a que su protagonista es un perrito llamado 'Indy' que, tras mudarse a una nueva casa junto con su dueño, 'Todd', comienza a percibir presencias sobrenaturales que aquejan la tranquilidad de su familia. 

Pese a que dichas presencias sobrenaturales aparentemente son invisibles para los humanos, 'Indy' es capaz no solo de percibirlas, sino de verlas. Ahora todo depende del can para enfrentarse y defender a su dueño de los entes que habitan en su nuevo hogar. 

Pese a que comenzó siendo una producción independiente que debutó en el Festival de Cine SXSW en marzo de este año, la cinta se ha ganado en poco tiempo los aplausos de la crítica y del público en general, que la destacan como una historia que resalta por su originalidad, profundidad emocional y también elementos efectivos dentro del género del Terror. 


Good Boy (ESPECIAL)
En mayo, Shudder adquirió los derechos de 'Good Boy' para distribuirla en los cines de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia. 


Su estreno está programado en los cines para el 3 de octubre; sin embargo, hasta el momento se desconoce si 'Good Boy' llegará a México, igual que los países antes mencionados. 


Cabe señalar que en Rotten Tomatoes, el 95% de las críticas que recibió 'Good Boy' son positivas, además la actuación de 'Indy' es la más destacable, pues incluso lo hizo merecedor del Premio Aullido de la Fama por Mejor Actuación Canina en el Festival de Cine SXSW.


Este lunes se ha lanzado el primer tráiler de la cinta, recibiendo gran aceptación por parte del público en redes sociales. 



               
               


               

               
               

               
               
               
