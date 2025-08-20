Torreón Clima en La Laguna Ayuntamiento de Torreón Seguridad Pública Peñoles Contaminación

Se esperan más lluvias este fin de semana en la Región Lagunera

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 36 grados centígrados

Lluvias en La Laguna (ARCHIVO)

FABIOLA P. CANEDO

Tras el registro de 1.2 milímetros de lluvia este miércoles en Torreón, autoridades meteorológicas advierten que las precipitaciones continuarán durante el fin de semana en la Región Lagunera, como parte de un sistema climático complejo que afecta gran parte del país.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima en la Comarca Lagunera se mantendrá caluroso por las mañanas y muy caluroso por las tardes, con cielo parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de entre 33 y 36 grados centígrados, y mínimas que oscilarán entre los 20 y 23 grados.

En Torreón, específicamente, se espera una máxima de 34  y una mínima de 21 grados centígrados, acompañadas de viento fuerte.

Las condiciones para lluvias se deben a la interacción de varios fenómenos meteorológicos: el monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura y las ondas tropicales 23 y 24. Estos sistemas están generando chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en diversas regiones del país, incluyendo el norte, occidente, centro, sur y sureste, así como la Península de Yucatán.

Además, se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas específicas de Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco (norte y occidente) y Chiapas (sureste). Conagua informó que la onda tropical número 23 dejará de afectar al territorio nacional al finalizar el día, aunque las condiciones de humedad y actividad eléctrica persistirán debido a los otros sistemas activos.


Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar precauciones ante posibles encharcamientos, ráfagas de viento y actividad eléctrica, y evitar cruzar cauces o arroyos durante las lluvias.


               
               


               

               
               

               
               
               
