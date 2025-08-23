Torreón Torreón CANACINTRA Ayuntamiento de Torreón UAdeC Clima en La Laguna

Se entregaron más de 600 mil raciones en comedores comunitarios

DIANA GONZÁLEZ

El Ayuntamiento de Gómez Palacio encabezado por la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, rehabilitó y reaperturó cuatro comedores comunitarios y un comedor móvil, espacios que en tres años consolidado como un apoyo esencial para personas y familias en situación de vulnerabilidad, a la fecha estos espacios han apoyado con 600 mil 632 platillos.

Durante los tres años de la administración municipal 2022-2025 que preside, Leticia Herrera Ale, estos comedores entregaron un total de 450 mil 227 raciones de alimentos con recursos municipales con la finalidad de llevar alivio y esperanza a quienes más lo necesitan. Además, gracias al respaldo de diversas asociaciones civiles, se repartieron otras 150 mil 405 raciones de comida y cenas a familiares de pacientes hospitalizados, asegurando que no enfrenten solos los momentos difíciles.

Los comedores rehabilitados son: "14 de Noviembre", en colonia 14 de Noviembre. "Ejido San Felipe", frente a la techumbre del Ejido San Felipe. "Nuevo Gómez", en Fraccionamiento Valle de Chapala. "Centenario", en colonia Centenario.

