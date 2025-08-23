Se entregaron más de 600 mil raciones en comedores comunitarios

El Ayuntamiento de Gómez Palacio encabezado por la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, rehabilitó y reaperturó cuatro comedores comunitarios y un comedor móvil, espacios que en tres años consolidado como un apoyo esencial para personas y familias en situación de vulnerabilidad, a la fecha estos espacios han apoyado con 600 mil 632 platillos.

Durante los tres años de la administración municipal 2022-2025 que preside, Leticia Herrera Ale, estos comedores entregaron un total de 450 mil 227 raciones de alimentos con recursos municipales con la finalidad de llevar alivio y esperanza a quienes más lo necesitan. Además, gracias al respaldo de diversas asociaciones civiles, se repartieron otras 150 mil 405 raciones de comida y cenas a familiares de pacientes hospitalizados, asegurando que no enfrenten solos los momentos difíciles.

Los comedores rehabilitados son: "14 de Noviembre", en colonia 14 de Noviembre. "Ejido San Felipe", frente a la techumbre del Ejido San Felipe. "Nuevo Gómez", en Fraccionamiento Valle de Chapala. "Centenario", en colonia Centenario.