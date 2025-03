Se enfrascan regidores de Torreón por observaciones de la ASF e informe financiero de enero

Durante la quinta sesión ordinaria del Cabildo de Torreón realizada esta tarde, ediles aprobaron por mayoría el estado financiero correspondiente al mes de enero del ejercicio fiscal 2025.

Sin embargo, antes de someter a votación el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, los regidores se enfrascaron en una discusión, aunado a que por fallas técnicas, hubo inconformidades por parte de algunos ediles de oposición referentes al uso de la voz.

En su intervención, el regidor de Morena Gabriel Francisco Pedro dijo que es completamente ilógico que el Cabildo esté en el proceso de aprobar los estados financieros de 2025 cuando el Municipio tiene observaciones “gravísimas” de casi 160 millones de pesos correspondientes a las participaciones federales de 2023 que no han sido aclaradas.

“La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el gobierno municipal en Torreón, compañeros y compañeras, no ha justificado el destino de estos recursos, lo cual pone en evidencia una alarmante falta de transparencia y control en el manejo de los fondos públicos. ¿Cómo podemos aprobar las cuentas públicas de 2025 si no hemos resuelto las irregularidades del 2023?, este es un caso claro del descontrol que no puede ser ignorado, exigimos respuestas inmediatas al presidente municipal Román Alberto Cepeda sobre este desfalco millonario”, citó.

El edil, comentó que el responsable de subsanar las irregularidades se encontraba presente en la sesión ordinaria, refiriéndose a Raúl Alejandro Garza del Valle, ahora séptimo regidor y quien fungió como director de Egresos en el trienio pasado. Dijo que su responsabilidad y su rol en el tema, debían ser esclarecidos ante el Cabildo y la ciudadanía, además de hacer un llamado urgente para no permitir que la situación pase desapercibida y se tomen las medidas necesarias para aclarar el destino de dichos recursos antes de seguir adelante con la aprobación de las demás cuentas. El sentido de su voto fue en contra del estado financiero de enero de 2025.

Fue después de esta participación, que comenzaron algunos problemas técnicos con el equipo del secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero. Dijo que tenía fallas en el audio y que no escuchaba a los ediles por lo que se procedió a la segunda ronda de participaciones.

En el uso de la voz, la regidora de la coalición PRI-PRD-UDC, Dora Elia Salinas Durán comentó que todavía no se cierra el procedimiento referente a las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que a través de la Tesorería Municipal ya se acreditó la solvencia correspondiente, además de que aún no está dictaminada.

“Así que no podemos decir que no se ha comprobado porque todavía está en proceso”, expuso.

En su intervención, el primer regidor de la coalición PRI-PRD-UDC, Luis Jorge Cuerda Serna dijo que le llama la atención el desconocimiento al debido proceso y que ello no exime al Cabildo de la responsabilidad del uso de sus palabras.

“Quien habla está obligado a probar, yo sí solicito que las cuestiones de las palabras no sean al aire y tan falsas y tan calumniosas, que tengamos los datos porque el desconocimiento de ser una cuenta pública pues esto no lo es, es un informe mensual para empezar y las observaciones que están, están subsanadas, entonces si hay algo que se tenga en pruebas que se ponga sobre la mesa y no se hable en base a calumnias. El Municipio no se rige por cuestiones partidistas, se rige con orden, se rige con pulcritud como se ha hecho hasta el momento en la administración”, dijo.

En este punto, varios regidores incluidos Luis Alberto Ortiz Zorrilla del PT, Sergio Lara Galván del PAN y nuevamente el morenista Gabriel Francisco Pedro solicitaron el uso de la voz pero el secretario seguía con fallas técnicas y pidió someter el dictamen a votación.

El alcalde Román Alberto Cepeda González intervino.

—Secretario, secretario si me permite, está el secretario Lara, digo el regidor Lara y no sé si alguien más pidió el uso de la voz, no sé si esté fallando algún sistema por allá…—, expresó.

—Gabriel Francisco también quiero hablar—, dijo el morenista.

—Hay un orden, secretario ponga orden en las participaciones, es la tercera vez que la pide el regidor Lara—, contestó el presidente municipal.

—Bueno, que hable Lara—, respondió Gabriel Francisco Pedro.

Confunden a la ciudadanía

El regidor panista Sergio Lara Galván pidió al Cabildo seriedad en la función que desempeñan pues tomaron protesta manifestando cumplir y hacer cumplir la ley, entre otros puntos.

“Lo que se está votando aquí, para decirle a la ciudadanía, y no estar diciendo verdades a medias y mentiras completas y lo digo tajantemente, estamos dando cumplimiento a un artículo del Código Municipal y que se refiere precisamente al artículo 102 fracción 5 numeral 6, lo que está haciendo el tesorero es presentar una cuenta mensual, y que incluso, lo dije y lo vuelvo a repetir, ni siquiera se debería someter a votación porque así lo establece el Código Municipal, dice que se presente para aprobación literalmente, de acuerdo al texto que se encuentra vigente en dicha normativa. En tanto, no vengamos con ese tipo de narrativas que lo único que hacen es confundir a la ciudadanía cuando estamos cumpliendo con una obligación que tenemos como ediles y la primera obligación que tenemos es de hacer cumplir el Código Municipal, entonces, ¡caray”!, hay que ser muy serios en esto y en su momento, si hay algún argumento se tiene que verter pero con la objetividad y sobre todo con la congruencia que ocupa el cargo que estamos ocupando”, mencionó.

Las fallas técnicas con el secretario del Ayuntamiento continuaron y después de algunos minutos en silencio, finalmente pudo seguir la sesión. Cuando Ganem Guerrero dijo que se habían agotado las participaciones, Ortiz Zorrilla indicó que él había pedido el uso de la voz, junto con Gabriel Francisco Pedro y el regidor Raúl Garza.

—Siendo así tiene usted la palabra regidor Gabriel, adelante por favor—, respondió Ganem.

—Secretario perdón, pero en la normativa también marca que son tres participaciones por ronda—, señaló Cuerda Serna.

—Lo que pasa es que como no escuché, por eso, pero efectivamente yo tengo registrada que había sido la última participación del regidor Sergio Lara entonces si es así y ustedes lo consideran, lo sometemos a votación entonces, el dictamen…—, contestó el secretario del Ayuntamiento.

La polémica por el uso de la voz siguió entre los ediles y Ortiz Zorrilla comentó que no le parecía justo pues venía pidiendo participar desde que inició el punto. El alcalde dijo: “son tres rondas nada más, vámonos”. Ganem Guerrero le dijo al regidor que si tenía alguna inconformidad lo manifestara por escrito.

“¡Qué lamentable, la verdad!”, dijo el petista.

'Una buena administración financiera no es la que más subsana'

La discusión siguió incluso en otro punto de la orden día donde el regidor Gabriel Francisco Pedro dijo que hay un afán por seguir defendiendo lo que “a leguas”, es opacidad.

“Yo les voy a decir en español, cuando era niño y por una razón yo hacía tiradero en mi casa, mi mamá solía decirme que la casa más limpia no es la que más se barre sino que la que menos se ensucia. Y bien, trayéndome esas palabras de mi madre, les voy a decir algo fuerte y claro, una buena administración financiera no es la que más subsana errores sino la que menos errores comete”, agregó.

El panista Lara Galván pidió dirigirse única y exclusivamente a los temas de la orden del día pues “esto no es un espectáculo ni mucho menos un reality show, es una sesión de Cabildo, entonces con todo respeto, yo le agradecería (al secretario del Ayuntamiento) que ponga orden en ese sentido y pues nos invite a todas y a todos a apegarnos a la normativa que regula nuestra actuación”.

Los regidores que votaron en contra fueron Ortíz Zorrilla así como los morenistas Gabriel Francisco Pedro, Zazil Pacheco Pérez, Ariana Neiroli Cervantes Zamarrón y María Fernanda González Aponte. La sesión ordinaria fue virtual y dio inicio a las 18:00 horas de este viernes, prolongándose por casi dos horas.

Informe financiero

Se informó que el estado financiero correspondiente a enero del presente año, reflejó una recaudación récord en impuestos, con el incremento del 18 por ciento en comparación con el mismo periodo pero de 2024.

Las finanzas reflejaron ingresos por 503 millones 955 mil pesos en el mes pasado, contra los 427 millones de pesos en enero del año anterior. Los ingresos totales ascendieron a 842 millones 425 mil pesos, en contraste con los 733 millones registrados el año pasado, lo que representó un aumento de casi un 15 por ciento.