Se electrocuta joven mientras realizaba trabajos de impermeabilización en Saltillo

Con quemaduras de segundo y tercer grado terminó un joven este jueves, quien al realizar trabajos de impermeabilización se recargó en una reja destinada a proteger un transformador de 13 mil voltios, por lo que luego de recibir una descarga eléctrica, fue trasladado al hospital.

Los hechos se registraron en lo alto de una bodega ubicada en la calle 12 de la colonia Lucio Blanco en Saltillo, donde Luis Manuel de 17 años de edad, se encontraba realizando trabajos de impermeabilización en el techo.

Tras un descuido, el joven se recargo en la malla ciclónica, recibiendo al instante una descarga eléctrica, misma que lo dejó inconsciente en el lugar.

Quienes se encontraban en el lugar al momento de percatarse de lo que ocurrió, de inmediato solicitaron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, así como paramédicos de Cruz Roja, al igual que oficiales de la Policía Municipal, acudieron al llamado.


Al encontrarse en lo alto del inmueble, fue necesario una escalera y con ayuda de cuerdas, subieron una camilla con canastilla, misma en la que una vez que se inmovilizó y aseguró al joven, descendió del lugar.


Una vez que se logró bajar, paramédicos de la humanitaria institución lo trasladaron al Hospital Universitario de Saltillo en código amarillo, donde a pesar de las quemaduras de segundo y tercer grado su estado de salud se reporta como estable.


Personal de Protección Civil llevó a cabo la inspección del lugar además de requerir los permisos correspondientes, además de no descartar que se les aplicara una sanción, ya que el joven lesionado no portaba ningún tipo de equipo de seguridad.


               
               


               

               
               

               
               
               
