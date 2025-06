Se dividen elección

Al cierre de esta edición el Programa de Resultados Preliminares (PREP), con el 81.77 por ciento de las actas capturadas, reportó una participación ciudadana del 44.89 por ciento y dio una ventaja de 13 alcaldías a la coalición Unidad y Grandeza, compuesta por el PRI y el PAN, para el PRI cinco y para Movimiento Ciudadano, tres, lo que representó el 46 por ciento de las 39 presidencias disputadas en Durango. La denominada Cuarta Transformación se llevó 15 en coalición y dos como Morena.

Betzabé Martínez, candidata por Morena, PT y el Verde Ecologista aventaja en Gómez Palacio, el segundo municipio más importante en el estado, con al menos el 40.2 por ciento de la votación, seguido de Omar Castañeda de MC con 28 por ciento, mientras que Raúl Meraz, del PRI-PAN captó el 25 por ciento de acuerdo al PREP. Mientras que en Lerdo, que ahora se convierte en el principal bastión del PRI, Susy Torrecillas aventaja con el 59 % de la votación, seguida de Flora Leal, candidata de la Cuarta Transformación quien alcanzó una participación en el voto de 31.4 por ciento. En tanto, la alianza Unidad y Grandeza en la ciudad de Durango encabezada por el panista Antonio Ochoa tuvo 47 por ciento del voto, seguido de Movimiento Ciudadano con el 27.5, para dejar en tercer lugar a Ramón Enriquez con el 19.98 por ciento del sufragio.

En la campaña electoral de Durango, Andrés López Beltran, secretario de organización de Morena se trasladó a vivir a la entidad con el objetivo de llevarse las 39 alcaldías; también estuvo presente en los mítines de sus candidatos la dirigente nacional Luisa María Alcalde, sin embargo, a pesar del esfuerzo morenista, no les alcanzó para que se pintara completamente de guinda y al final se dividiera.

CONCLUYE JORNADA CON SALDO BLANCO

La jornada electoral para elegir alcaldes en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo concluyó con saldo blanco, según el titular de la Vicefiscalía General del estado de Durango en la Región Laguna, Juan Francisco Ángeles Zapata. Indicó que no se presentaron incidencias mayores, y solo hubo algunos reportes por alterar el orden a las afueras de las casillas, sin que se pusiera a disposición del Ministerio Público algún detenido.

"No tuvimos incidencias, no tuvimos detenidos, a lo mejor algún reporte de alterar el orden fuera de las casillas, sin embargo, no motivó para hacer alguna detención". Dijo que en cuanto a denuncias solo se recibió una, en la cual se señala la presunta compra de votos.

"En el transcurso del día se recibió una denuncia por parte de los representantes de un partido político, el cual señalaba la compra de votos, sin embargo, no señaló algo concreto".

El operativo continúa con el conteo de votos y el traslado de los paquetes electorales.

Ángeles Zapata recordó que los comicios en los municipios duranguenses estuvieron vigilados por elementos de Guardia Nacional, Policía Estatal, Policías Municipales, Policías Investigadores y Agentes del Ministerio Público.

Lerdo se dividió en dos sectores, mientras que Gómez Palacio en tres. Asimismo se implementaron Bases de Operaciones en Tlahualilo y Mapimí.