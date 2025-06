Se cumplieron cuatro años de la desaparición de Jovanna Dibahni en Torreón

Este 25 de junio se cumplieron cuatro años de no saber nada del paradero de Jovanna Dibanhi Aguilar Pérez, tiempo en el que la vida de su madre se detuvo y que ha dedicado a buscarla. Aunque hay una persona en prisión preventiva por su desaparición, se niega hablar y cuenta con un amparo federal que mantiene detenido el proceso.

Hoy su madre, María Guadalupe Pérez Ayala, desde el Árbol de la Esperanza de la Alameda Zaragoza de Torreón, recuerda a la ciudadanía que su hija aún no ha aparecido y que su pequeña nieta, ahora de casi 8 años de edad, aún pregunta ¿dónde está su mami?.

“Mi vida está detenida, desde entonces yo me he dedicado a buscar a mi hija a exigirle a las autoridades y a resistir porque se me vinieron muchas enfermedades, ahorita estoy de pie pero hay momentos en los que decaigo y no me puedo levantar de la cama…”, dijo triste.