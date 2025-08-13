Se cumplen 17 años de no saber nada de Irma Claribel, desaparecida en Torreón

Este 13 de agosto, se cumplen 17 años de no saber nada de Irma Claribel Lamas López; tenía 17 años de edad cuando desapareció en Torreón. Su madre, María de la Luz López Castruita, mantiene su búsqueda como desde el primer día, ahora desde el colectivo Voz que Clama Justicia por sus Desaparecidos.

Desde las primeras horas de este día, que se mantiene clavado en la mente y el corazón de su madre, dedicó unas palabras a su hija en su perfil de la red social de Facebook.

“Quiero eliminar esta fecha del calendario… ella desapareció el 14 de agosto de 2008 hoy hace 17 año que creo se la tragó la tierra. 17 años de silencia de quien tiene respuestas. No sé si Dios pueda perdonar a estas personas que nos han hecho tanto daño”.

Y continúa: Son malditos 17 añooooos (sic)… son 17 años pidiéndole a este mismos Dios que no me ha escuchado, que no me ha dado ni la poquita señal que necesito para poder continuar con la esperanza. Yo aquí cada noche retorciéndome del dolor como el primer día. Es un dolor del alma, espíritu, huesos, tuétano… yo digo que solo Dios me mantiene de pie… y ¿luego? ¿Par que me quiere aquí sin ella? ¿Dónde estas Cari?, es como concluye su mensaje que acompañó con la fotografía que ha circulado cientos de veces en redes sociales, periódicos, televisión, en diferentes medios para lograr dar con su paradero.

La fecha es aún más dolora pues el pasado mes de julio, justo el 5 de julio, Claribel estaría cumpliendo 34 años de edad, de los cuales 17 los ha pasado lejos de su familia.

Esa fecha también fue recordada por María de la Luz o Lucy como la llaman de cariño sus compañeras del colectivo. En aquella ocasión ella le escribió: “Siempre desde que cumpliste 1 año hasta que llegaste a tus 17 años conmigo, fueron tus mañanitas preforitas (sic) así decías… solo le pido a Dios te haga llegar este mensaje de amor que mamo te manda, no sé si en el norte, sur este, noreste, el cielo o la tierra, en vida o en espíritu, él sí conoce dónde estas y te haga llegar tus mañanitas. Te amo y te amaré por siempre mi bebé”.

Irma Claribel,

Fue el 13 de agosto del 2008 cuando tenía 17 años de edad y cursaba la preparatoria. Ese día salió de casa, con una maleta y llegó a la Central Caminera de Torreón, en donde se encontraría con una mujer que recién había conocido y que la había invitado presuntamente a un concierto con todos los gastos pagados en la ciudad de Saltillo; ese fue el último día que se le vio y desde entonces, han mantenido su búsqueda, no solo en la región Lagunera sino también en otros estados del país.

En una de sus declaraciones López Castruita dijo “cuando desaparece un hijo, desaparece el miedo”, esto a raíz de los atentados que han sufrido los buscadores así como la muerte de la también madre buscadora Teresa González Murillo en la ciudad de Guadalajara.