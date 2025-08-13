Torreón Agua Saludable Desaparecidos Transporte público Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida

Desaparecidos

Se cumplen 17 años de no saber nada de Irma Claribel, desaparecida en Torreón

Su madre le dedica mensaje en este fecha

Irma Claribel.

Irma Claribel.

GUADALUPE MIRANDA.-

Este 13 de agosto, se cumplen 17 años de no saber nada de Irma Claribel Lamas López; tenía 17 años de edad cuando desapareció en Torreón. Su madre, María de la Luz López Castruita, mantiene su búsqueda como desde el primer día, ahora desde el colectivo Voz que Clama Justicia por sus Desaparecidos.

Desde las primeras horas de este día, que se mantiene clavado en la mente y el corazón de su madre, dedicó unas palabras a su hija en su perfil de la red social de Facebook.

“Quiero eliminar esta fecha del calendario… ella desapareció el 14 de agosto de 2008 hoy hace 17 año que creo se la tragó la tierra. 17 años de silencia de quien tiene respuestas. No sé si Dios pueda perdonar a estas personas que nos han hecho tanto daño”.

Y continúa: Son malditos 17 añooooos (sic)… son 17 años pidiéndole a este mismos Dios que no me ha escuchado, que no me ha dado ni la poquita señal que necesito para poder continuar con la esperanza. Yo aquí cada noche retorciéndome del dolor como el primer día. Es un dolor del alma, espíritu, huesos, tuétano… yo digo que solo Dios me mantiene de pie… y ¿luego? ¿Par que me quiere aquí sin ella? ¿Dónde estas Cari?, es como concluye su mensaje que acompañó con la fotografía que ha circulado cientos de veces en redes sociales, periódicos, televisión, en diferentes medios para lograr dar con su paradero.

La fecha es aún más dolora pues el pasado mes de julio, justo el 5 de julio, Claribel estaría cumpliendo 34 años de edad, de los cuales 17 los ha pasado lejos de su familia.


Esa fecha también fue recordada por María de la Luz o Lucy como la llaman de cariño sus compañeras del colectivo. En aquella ocasión ella le escribió: “Siempre desde que cumpliste 1 año hasta que llegaste a tus 17 años conmigo, fueron tus mañanitas preforitas (sic) así decías… solo le pido a Dios te haga llegar este mensaje de amor que mamo te manda, no sé si en el norte, sur este, noreste, el cielo o la tierra, en vida o en espíritu, él sí conoce dónde estas y te haga llegar tus mañanitas. Te amo y te amaré por siempre mi bebé”.


Irma Claribel,
Irma Claribel,


Fue el 13 de agosto del 2008 cuando tenía 17 años de edad y cursaba la preparatoria. Ese día salió de casa, con una maleta y llegó a la Central Caminera de Torreón, en donde se encontraría con una mujer que recién había conocido y que la había invitado presuntamente a un concierto con todos los gastos pagados en la ciudad de Saltillo; ese fue el último día que se le vio y desde entonces, han mantenido su búsqueda, no solo en la región Lagunera sino también en otros estados del país.


En una de sus declaraciones López Castruita dijo “cuando desaparece un hijo, desaparece el miedo”, esto a raíz de los atentados que han sufrido los buscadores así como la muerte de la también madre buscadora Teresa González Murillo en la ciudad de Guadalajara.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: desaparecidos Torreón Irma Claribel

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Irma Claribel.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406143

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx