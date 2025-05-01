Se cumple una década sin la inolvidable 'India María'

Hace 10 años, la comedia mexicana perdió a una de sus grandes exponentes, María Elena Velasco.

Fue el primero de mayo de 2015, cuando "La India María", dejó de existir a consecuencia de cáncer en el estómago, enfermedad que nunca confirmó que padecía, pese a rumores, y es que ella siempre fue muy discreta con su vida personal.

El medio artístico nacional se vistió de luto con la partida de la artista, que aunque no tenía nada en común con su personaje, sí había algo que compartían, era, "su gran corazón", según dijo en una ocasión Irma Dorantes al dar su opinión sobre Velasco.

Aunque ella murió, su legado permanece. Sus películas como El que no corre vuela, Sor tequila, El coyote emplumado, Ni chana, ni Juana o Las delicias del poder en ocasiones pasan por TV abierta o de paga, aunque también se encuentran completas en YouTube.

Sin duda, el personaje de Velasco es un referente en el cine nacional, cuya figura representa la picardía que caracteriza al mexicano. Cabe destacar que María Elena siempre pugnó por los derechos de las mujeres y de los indígenas.

"El personaje es el mismo, basta que salgan a un pueblo pequeño y ahí lo encuentran; mientras siga y haya un público que lo acepte, que le gusten las películas sencillas para reírse un rato con su familia, ahí estaremos", dijo en una ocasión a la prensa nacional.

"María Nicolasa Cruz", nombre de "La India María" no solo se dedicaba a provocar sonrisas entre el público, sino que también retrataba situaciones negativas del México de finales del Siglo XX, aunque algunas siguen ocurriendo, como el racismo, la discriminación, el secuestro, el machismo, la burocracia y la corrupción política.

Precisamente, su molestia ante algunos miembros de la clase política la llevó a ser vetada de la TV. Y es que en un concurso de belleza, ella fue invitada y le preguntaron a su personaje de "La India María", que qué haría si fuera presidenta, a lo que contestó que se iría a Acapulco a pasarla muy bien. Justo, era lo que hacía el entonces presidente José López Portillo, que se caracterizó por despilfarrar dinero del erario, así que él habló a Televisa, entonces Televicentro, y pidió que la sacaran de programación, en donde aparecía seguido en Siempre en domingo.

El papel de "María Nicolasa Cruz" correspondía al de una mujer honrada, con valores, leal, generosa, trabajadora y que prefería que los demás comieran antes que ella, como se ve en una escena de la película El que no corre vuela.

En sus primeras películas, Velázquez hacía sus escenas de riesgo porque, como se sabe, siempre se caía o salía "rodando" en variadas escenas; sin embargo, con el tiempo quedó lastimada y en sus últimos trabajos pedía dobles de acción.

De acuerdo con varias publicaciones, en el pasado se decía que "Cantinflas" y "La India María", no se llevaban bien, información que luego se desmintió y hasta llegaron a posar juntos en fotografías.

María Elena Velasco destacó en una gran cantidad de películas. La última que presentó fue La hija de Moctezuma en 2014, en donde retomó su papel de "La India María", tras haberla encarnado en Las delicias del poder en 1998.

Justo en octubre de ese año, Velasco platicó con El Siglo de Torreón a propósito de dicho largometraje, pero también habló de otros temas.

Hay quienes, a sus 20, 30 o 50 años, desconocen su proyecto de vida. Ese no era el caso de la actriz, quien desde muy joven supo que había venido a este mundo a entretener y hacer reír a la gente.

"Nací para divertir. Estoy muy agradecida con la vida por haberme dado el regalo de provocarles risas a las personas con mi trabajo actoral, algo que no ha sido sencillo pero eso no me ha importado.

"Ustedes han reído con las locuras de mi 'India María', lo que a su vez me ha hecho muy feliz a mí", dijo Velasco.

La oriunda de Puebla charló de todo. Muy emocionada, expresó, entre risas, "Pregúntenme lo que quieran, menos la edad".

La famosa aclaró en ese entonces que, pese a que duró bastante tiempo sin filmar, de una u otra manera se mantuvo activa.

"Estos años se me fueron como agua. Nunca me sentí retirada ya que de repente hacía presentaciones y hasta participé en la telenovela Corazón indomable", comentó vía telefónica.

En La hija de Moctezuma, la también bailarina, volvió a criticar a la clase política. Ella explicaba que "esas personitas" siempre daban material que retratar.

"Ahora sí que 'haiga sido como haiga sido' . Lo que dicen esas 'personitas' y su comportamiento dan muchas ideas. De igual manera retratamos en la cinta problemáticas como el narcotráfico o la piratería de artesanías".

Sencilla y amable, Velasco decía que quería por igual todas sus películas; no obstante, recalcaba que no le agradaba verlas.

"Me voy a sincerar con ustedes. Casi no me gusta observar mis filmes porque siempre estoy criticando, no sólo mis actuaciones sino detalles que analizo detrás de cámaras... que si la edición o la dirección. Sufro mucho si me veo, por eso prefiero no verme nunca", dijo.

Al cuestionarle si en algún momento de su vida su alter ego la fastidió, la actriz respondió que en ciertas ocasiones sí.

"De repente quería dar vida a otros personajes como una villana o cualquier otro, pero la gente me pedía a 'María'. En 2004 hice Huapango, una cinta que tuvo buenas críticas y en la que encarné a una maestra".

Se equivocó la cigüeña.

Ni de aquí, ni de allá.