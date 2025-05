Se concreta adopción número 40 en Durango

Se llevó a cabo la adopción número 40 en el estado de Durango de la presente Administración Estatal, luego de que una familia cumpliera con los requisitos, le dieron la oportunidad a una pequeña de 8 años, de tener una nueva familia. Actualmente, son 31 las solicitudes que estén en lista de espera.

Durante la ceremonia protocolaria de entrega en periodo de adaptabilidad con fines de adopción, Marisol Rosso Rivera, presidenta del DIF Estatal, expresó que más allá de las formalidades, estos momentos son motivo de gran alegría y esperanza.

Resaltó el trabajo realizado a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en conjunto con el equipo jurídico y el Consejo Técnico de Adopciones.

“No solamente es un acto protocolario; al adoptar a esta pequeña, ya eres parte de la familia DIF. Porque siempre que entra una familia, una mamá, papá que adoptan a una de nuestras niñas o nuestros niños, también se llevan un pedacito de nuestro corazón… no es un niño más el que se va en adopción, es una vida y es una historia porque todos mis niños y mis niñas de Casa Hogar tienen una historia distinta”, compartió Rosso Rivera.

De acuerdo con la Procuraduría, actualmente son 31 solicitudes de adopción en lista de espera, y son 24 niñas, niños y adolescentes los que ya han sido liberados jurídicamente, es decir, están en condiciones legales para ser adoptados.

Es el Consejo Técnico de Adopciones, el encargado de revisar que las familias interesadas cumplan con todos los requisitos establecidos por la Ley de Adopciones, con el fin de garantizar una integración óptima y un desarrollo próspero para los menores.

En el acto protocolario celebrado la semana pasada, estuvieron presentes: Marisol Rosso Rivera, presidenta del Sistema DIF Estatal; Martha Elia Muñoz Martínez, directora general del organismo; y Yadira Nohemí Domínguez Gurrola, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, quienes acompañaron a la niña y a su nueva familia en este significativo momento.

Por su parte, la madre adoptante compartió: “¡Muchas gracias por cuidarla! Es una gran labor la que hacen ustedes; cuidar a los niños no es cualquier cosa, son niños indefensos que no pueden valerse por sí mismos. Quise adoptar aquí en Durango porque me dijeron que había menos trabas, y desde el primer momento tuve mucha aceptación con ustedes.”