Se preparan cambios en administración municipal de Torreón

El alcalde Román Alberto Cepeda adelantó ajustes en su administración, mientras el diputado Antonio Attolini advierte que no permitirá un pacto de impunidad ante señalamientos por irregularidades y casos pendientes

MA. ELENA HOLGUÍN

La administración municipal de Torreón podría tener algunos cambios en áreas clave o de primer nivel en próximos días o semanas, luego de que el alcalde, Román Alberto Cepeda González así lo dio a conocer ayer lunes en una entrevista radiofónica.

Entre las áreas que se han mencionado como sujetas a modificaciones destaca la Tesorería Municipal, con la salida de Óscar Gerardo Luján Fernández, de quien incluso se mencionó que ya preparaba su salida, aunque el mismo funcionario rechazó esa versión.

Al respecto, indicó que no había sido notificado de ese supuesto cambio y que hasta este martes había despachado normal y desahogado pendientes en el área. 

Otro de los cambios que se mencionan de forma extraoficial es en la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de José Elías Ganem Guerrero, sin que hasta el momento ninguna autoridad lo haya confirmado.

A inicios de esta semana, el alcalde Román Alberto Cepeda reconoció que están por anunciarse algunos  cambios o enroques en su administración, la cual inició el pasado mes de enero.




“Los cambios obedecen… estamos iniciando la administración y muy seguramente en próximos días o en próximas semanas habremos de anunciar algunos cambios que estamos terminando de ajustar, enroques importantes para mantener la buena coordinación, la estrategia, la claridad del Plan Municipal de Desarrollo hasta el 2027”, según declaró. 


“Es importante, en una catarsis y en una reflexión, hacer los enroques y cambios que se tengan que hacer  y muy seguramente en estos días habremos de dar a conocer las decisiones que ya se tomaron y algunas que se están tomando…”, reconoció.




No permitiré pacto de impunidad


El diputado local, Antonio Attolini Murra declaró que no permitirá un pacto de impunidad en caso de que el tesorero y secretario del Ayuntamiento sean removidos, pues son algunos de los funcionarios con quienes ha tenido confrontaciones públicas y hecho señalamientos sobre su desempeño en la administración municipal.En el caso del tesorero, dijo, tiene observaciones no solventadas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) de las cuentas públicas 2022 y 2023 por más de 530 millones de pesos. “Faltará ver lo de 2024 y lo que se ha señalado de 2025”, según indicó.


Sobre el secretario del Ayuntamiento, el legislador dijo que es quien firma la respuesta oficial al aceptar la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), sobre el caso Nuevo Mieleras, donde Rolando Medina Puentes perdió la vida en un acto de desalojo de unas tierras, cuyo operativo fue dirigido por el extitular de la corporación, César Perales.


               
               


               

               
               

               
               
               
