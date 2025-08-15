Se atiende en tiempo y forma la recomendación de la CDHEC, asegura Municipio de Torreón

Con relación a la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), derivada de la marcha del 8 de marzo de 2024, el Ayuntamiento de Torreón informó que se encuentra dentro del plazo establecido para atender dicho requerimiento. Asimismo, reiteró su compromiso de colaborar con todos los órdenes de gobierno y atender puntualmente los requerimientos de información.

De acuerdo con la notificación recibida el 16 de julio de 2025 por parte de la Visitadora General de la CDHEC, la administración municipal cuenta con un plazo de 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento, siendo el 6 de agosto la fecha límite.

Con el objetivo de emitir una respuesta informada y completa, la Unidad Municipal de Derechos Humanos de Torreón solicitó el expediente correspondiente a la Segunda Visitaduría de la CDHEC mediante los oficios SRA/UMDH/184/2025 (24 de julio) y SRA/UMDH/196/2025 (31 de julio), ambos dentro del plazo establecido.

Posteriormente, el 6 de agosto de 2025, se solicitó a la Visitadora General una prórroga de 15 días hábiles para emitir el pronunciamiento de aceptación, reiterando la petición de copia del expediente mediante el oficio SRA/3135/2025.

A pesar de estas gestiones, el 12 de agosto el Ayuntamiento recibió una nueva notificación de la Visitadora General, en la que se otorga un plazo adicional de 10 días hábiles para emitir el pronunciamiento, haciendo alusión a una supuesta falta de atención al requerimiento inicial.

La administración municipal afirmó que se encuentra en tiempo y forma para atender dicho requerimiento y mantiene su disposición de diálogo, colaboración y apertura con la CDHEC.