SAT fortalece su estrategia digital con nuevas funciones en sus aplicaciones móviles

FABIOLA P. CANEDO

En línea con la política de simplificación y digitalización del Gobierno de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la ampliación de los trámites disponibles en sus aplicaciones móviles: Factura SAT Móvil, SAT Móvil y SAT ID. Estas actualizaciones buscan facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales sin necesidad de acudir a una oficina.

La aplicación Factura SAT Móvil ahora permite incorporar complementos como Carta Porte y Otros Derechos e Impuestos en las facturas de Ingreso o Traslado. Esta herramienta, disponible los 365 días del año, es especialmente útil para el sector transporte, ya que el complemento Carta Porte ampara la legal tenencia de mercancías y mejora la trazabilidad de las operaciones.

Además, los contribuyentes pueden consultar facturas emitidas y recibidas en tiempo real, descargar y compartir facturas por correo electrónico, WhatsApp, Messenger o Bluetooth, timbrar facturas al instante con el Certificado de Sello Digital, generar códigos QR con información fiscal para agilizar la emisión, y recibir notificaciones al momento de recibir una factura.

La aplicación SAT Móvil también fue actualizada con nuevas funciones que permiten consultar y descargar acuses de declaraciones y la Opinión del cumplimiento, documentos clave para trámites fiscales y administrativos. Entre los servicios disponibles se encuentran la generación o actualización de contraseña, la descarga de la Constancia de Situación Fiscal y la Cédula de Identificación Fiscal, la consulta de datos fiscales, domicilio, régimen y obligaciones, información sobre certificados de e.firma y sellos digitales, consulta de citas, actualización de medios de contacto y acceso a la sección “Mis comunicados” del Buzón Tributario.

Por su parte, SAT ID permite solicitar el envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal por correo electrónico. También ofrece la generación y actualización de contraseña, la renovación de e.firma hasta un año antes de su vencimiento, y la generación y envío de la Constancia de Situación Fiscal.


Las tres aplicaciones están disponibles de forma gratuita en Google Play y App Store, y en el caso de SAT ID, también puede utilizarse desde una computadora.


Estas mejoras forman parte del proceso de modernización del SAT, que busca hacer más eficientes y accesibles los trámites fiscales para millones de contribuyentes en México.



               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2409113

      


