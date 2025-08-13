Finanzas Wall Street Precio del dólar hoy Dólar Tipo de cambio Pemex

SAT: ¿como darte de baja del régimen por honorarios si dejas de emitir facturas?

¿Ya no facturas? Conoce el proceso, paso a paso, para darte de baja del régimen por honorarios y evitar problemas con el SAT.

Tu trabajo terminó o te tomas un descanso, así puedes darte de baja del régimen por honorarios si dejas de emitir facturas. [Pexels]

EL SIGLO DE TORREÓN

¿Eres de los profesionales que trabajan y facturan al SAT bajo el Régimen por honorarios? Si estás pensado en darte de baja porque tu trabajo terminó o te darás unas vacaciones largas del trabajo independiente, debes saber que es necesario realizar una suspensión de actividades

Si no realizas este trámite puedes hacerte de multas, aun si tu facturación es de cero. 

Para que eso no te pase, aquí te contamos cómo realizar una suspensión de actividades profesionales en el SAT, paso a paso. Es un trámite más sencillo de lo que crees y puedes realizarlo desde casa. 

Cómo presentar el aviso de suspensión de actividades  ante el SAT

Para darte de baja del Régimen por honorarios y presentar el aviso de suspensión de actividades, sigue los siguientes pasos


    

  1. Ingresa al portal del SAT
  2. Ve a la sección ‘Trámites y servicios’, selecciona ‘RFC y luego ‘Suspensión de actividades’.
  3. Rellena el formulario electrónico, el sistema te pedirá confirmar los datos y especificar la fecha de suspensión.
  4. Firma electrónicamente, ya sea con tu firma o con tu contraseña del SAT.
  5. El SAT emitirá un acuse de recibo electrónico con folio, fecha hora y sello digital, imprímelo o guárdalo en PDF
Darte de baja del régimen por honorarios en el SAT es un trámite fácil de realizar. [Pexels]
La respuesta del SAT se enviará por el canal que elijas, correo electrónico o en el mismo portal.


Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial, pueden sacar una cita para acudir a una oficina del SAT. Deberás llevar una identificación vigente y tu RFC. Así podrás realizar el trámite con orientación de un asesor. 

Por qué hay que realizar una suspensión de actividades profesionales si se tiene Régimen por honorarios


La suspensión de actividades es necesaria para los profesionales registrados bajo el Régimen por honorarios, ya que el SAT esperará de forma mensual y anual las declaraciones, a pesar de que no se tengan ingresos. 


Por lo que los profesionales que quieran darse un descanso del trabajo independiente, se encuentren sin empleo o estén por cambiar de residencia fiscal, deben realizar la suspensión de actividades



En los primeros dos casos, puede realizarse dentro del siguiente mes al que se interrumpen actividades. En tanto que, en el último caso debes presentarse con no más de dos meses de anticipación.


Toma en cuenta que una vez que tu estatus cambie en el SAT, tu cédula de identificación fiscal quedará sin efectos en forma automática, por lo que no podrás emitir ni recibir facturas.

Cuando planees reanudar actividades debes presentar el aviso de reanudación en el portal.


               
               


               

               
               

               
               
               
