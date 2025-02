Saquon Barkley, jugador de Eagles, reprueba abucheos contra Taylor Swift en el Super Bowl

Saquon Barkley, campeón con los Philadelphia Eagles, reprobó los abucheos que la afición le dedicó a la estrella del pop, Taylor Swift, en el Super Bowl LIX del pasado domingo.

"Recuerdo que la mostraron en la pantalla gigante y la abuchearon. No lo entiendo. No sé por qué la odian. Ella sólo está apoyando a su pareja y ha hecho que este juego sea más grande", dijo el corredor durante la emisión de 'The Howard Stern Show'.