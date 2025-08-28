Saque inicial

- Con más de medio Siglo de tradición, el Torneo Anual de Tenis del Club Campestre Torreón mantiene su vitalidad y en sinergia con el pádel, celebrará una nueva edición a partir del próximo 15 de septiembre, en las magníficas canchas del club de La Rosita.

PRESENTACIÓN

En conferencia de prensa, ayer fueron dados a conocer los pormenores de la edición LI de este certamen que inició como una celebración del aniversario del club y en base al dinamismo, la colaboración de la comunidad y el empuje de los directivos del club, se ha mantenido para colocarse como una de las más esperadas tradiciones deportivas de la región. La reunión informativa fue encabezada por Jorge Sada Díaz Flores, representante de la institución bancaria que es el principal patrocinador del torneo que repartirá una atractiva bolsa de premiación.

También comparecieron: Susi Villarreal, vicepresidenta del Comité de Tenis del Club Campestre Torreón; Julián Alba, director general del CCT; el chileno Juan Pablo Ramírez, head pro de tenis; Ana Arizpe, presidenta del Comité de Damas de Pádel; Anwar Ramírez, head pro de Pádel, y Alejandro Vázquez, representante del Consejo Directivo del Club Campestre Torreón. En ambas disciplinas se espera gran respuesta de jugadores locales y foráneos, que no solamente disfrutarán en el aspecto deportivo, sino que también se tiene preparado un atractivo programa social.

TENIS

El LI Torneo Anual de Tenis se jugará del 16 al 27 de septiembre, en las modalidades de Singles y Dobles; la ceremonia inaugural se realizará el viernes 19 de septiembre, en el Foro Invex, donde también se tendrá un rompehielo para iniciar el programa social. Se jugará, dentro de la modalidad Singles, en categorías: Libre, Primera, Segunda y Tercera Fuerza, además de Novatos en varonil, mientras que en femenil habrá Novatas A y Novatas B. En la modalidad de Dobles, estará además, la división para mayores de 55 años.

Se tendrá una categoría especial, denominada "College Cup", en la que se tendrá la visita de jugadores representantes de tres universidades de los Estados Unidos, entre ellas, la Texas Christian University (TCU), quienes se colocaron en los primeros lugares a nivel nacional, apenas durante el año pasado. Además, vendrá el equipo de la Abilene Christian University, dirigido por el lagunero Juan José Núñez, que buscan puntos para el ránking de la Intercollegiate Tennis Association (ITA), los cuales están en juego en este torneo, donde también estarán jugadores locales y nacionales de estupendo nivel, listos para dar forma a una gran competencia en las tradicionales canchas del club.

PÁDEL

El Torneo Anual de Pádel también se jugará del 16 al 27 de septiembre, con categorías desde Primera hasta Sexta Fuerza en varonil y femenil, además de las Suma, 1, 3, 5, 7 y 9, con la estimación de contar con 250 parejas participantes. Se ha caracterizado el Campestre Torreón por ser un excelente anfitrión en este torneo, y en la edición 2025 no habrá excepción, pues para dar la bienvenida a los jugadores se realizará un espectáculo musical en el Foro Invex, con un artista por confirmar, además de degustación de platillos ofrecidos por renombrados restaurantes de esta ciudad.

Dentro del programa social se tiene contemplado también un brunch para las damas participantes en ambas disciplinas, quienes podrán convivir el jueves 25 de septiembre, a las 10:00 horas, antes de dar inicio a la jornada de competencia. Se tiene preparada una atractiva bolsa de premiación en efectivo, la cual está garantizada, siempre y cuando se cumpla un mínimo de 12 parejas inscritas en las categorías femeniles y 16 parejas en varoniles; las inscripciones para ambos torneos están disponibles con los head pro y los dirigentes de cada comité.