Santos Laguna se prepara para duelo contra Rayados con mentalidad ganadora

Los Guerreros del Santos Laguna ya preparan su compromiso del próximo domingo, cuando les corresponderá visitar a los Rayados del Monterrey, ante quienes buscarán su segunda victoria del torneo.

El equipo de Fernando Ortiz tiene el ánimo por todo lo alto, luego de conseguir su primer triunfo el pasado fin de semana, cuando dejaron sin goles a sus rivales, los Rojinegros del Atlas, y con lo que rompieron una racha de 16 partidos sin ganar. Ayer, el equipo de Fernando Ortiz realizó un entrenamiento matutino, en el que ya se pudo ver a Franco Fagúndez en los alrededores de la cancha, en tanto que Diego Medina estuvo ausente por cuestiones de salud, mientras que el resto de los futbolistas trabajaron en un ambiente más relajado que en semanas anteriores, probablemente derivado de la victoria del pasado fin de semana; los Guerreros tendrán hoy otro entrenamiento matutino.

Partido contra Rayados es esencial

Posterior al entrenamiento de ayer, el defensa Edson Gutiérrez compareció ante los representantes de los medios de comunicación y en entrevista, aceptó que le resultará especial el enfrentar a su ex equipo: “Todos los cambios son positivos, para bien. He tenido un rol diferente acá en Santos, sabía a qué venía y desde el primer día me puse a las órdenes del entrenador, con la disposición de ayudar a mis compañeros y creo que vamos bien, ahora toca ir a jugar en casa de Rayados y va a ser un partido muy lindo para mí”.

“Nosotros debemos enfocarnos en el partido que nos corresponde, en nosotros mismos y en hacer las cosas bien.

Venimos de una victoria y se entrena de forma más positiva, aunque sabemos que no hemos ganado nada. Ahora vamos a Monterrey con una mentalidad de ganar, no podemos ir con otra idea, sabemos que puede ser complicado, pero son lindos desafíos”, agregó el nacido en Salamanca, Guanajuato.

Los Guerreros son conscientes de que vienen para ellos pruebas interesantes, al enfrentar a equipos que pelean por los puestos de liguilla, pero Edson considera que esa victoria conseguida el pasado domingo, puede ser un punto de inflexión para la escuadra albiverde: “Queremos aprovechar el estado anímico que hemos logrado, pues venimos de un triunfo y queremos seguir así. Creo que en los partidos anteriores no se nos había dado el resultado, pero se veía una mejora en el equipo, ahora se reflejó en el partido contra Atlas y ahora nuestra intención es que se siga reflejando en esta seguidilla de partidos interesantes, para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible”.

En cuanto a la llegada de un elemento mediático, como Sergio Ramos, el defensor de los Guerreros fue claro al afirmar que en la cancha, las jerarquías se olvidan: “Debemos tomar de la mejor manera esa victoria del fin de semana, que nos ayude a mejorar en el ánimo, para seguir trabajando con la misma fuerza o con mayor fuerza para poder ir por los otros resultados. En la Liga se han dado fichajes como los de James o Sergio Ramos, sabemos lo excelentes jugadores que son, pero dentro del campo no se tiene que respetar a nadie, en el buen sentido, y debemos enfocarnos únicamente en nosotros, en buscar los puntos”.

Finalmente, Edson agradeció la oportunidad que se le ha brindado en su carrera, ahora con el uniforme de Santos, en donde ha encontrado esa continuidad que necesitaba: “Ahora que se me presentó la oportunidad en Santos Laguna, el trabajo que he hecho se está viendo reflejado, porque es muy diferente con una continuidad de partidos. Comprometido desde el primer tiempo que me tocó jugar; que la afición sepa que vengo a trabajar fuerte y que me comprometo a dejar todo en la cancha”.