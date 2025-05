Santos Laguna: Sale 'Tano' Ortiz y deja 'huérfanos' a los Guerreros

'El Tano', Fernando Ortiz, ya no es más estratega de los Guerreros, quienes buscan timonel para el Apertura 2025 de la Liga MX, luego de un fracaso total en la campaña que está por iniciar su liguilla.

"Club Santos Laguna informa que ha tomado la decisión de dar por concluida la etapa de Fernando Ortiz y su Cuerpo Técnico al frente del Primer Equipo de Santos Laguna", indica el comunicado oficial de la escuadra albiverde.

Además señala: "El Club les agradece la entrega y la dedicación demostrada durante el Torneo Clausura 2025, y les desea éxito en su futuro profesional". En 17 jornadas, el argentino que fue campeón como jugador con los verdiblancos en el Clausura 2008, apenas obtuvo dos triunfos, un empate y 14 derrotas en 17 encuentros, para una suma de 7 puntos y ser últimos en la tabla, con 15 goles a favor y 36 en contra.

"La Directiva está trabajando en la definición del perfil del nuevo Cuerpo Técnico para el Torneo Apertura 2025, cuya misión principal será la de estructurar y potenciar el plantel. Una vez tomada la decisión, se informará de manera inmediata y se realizará la presentación oficial".

Fuentes cercanas de El Siglo de Torreón a Santos Laguna, indicaron que fue el propio club el que cortó el proceso del 'Tano', luego de no aceptar parte de la responsabilidad de los resultados adversos en el Clausura 2025.

Fernando Ortiz en sus redes sociales, dijo adiós a los Guerreros y sus seguidores: "Hoy me despido del Club Santos Laguna, con dolor y decepción, no por decisión mía y de mi cuerpo técnico", dejando entrever que no renunció, como erróneamente se había especulado.

El pampero agregó: "Mi querido club y yo, no estamos en la misma sintonía de querer caminar juntos hacia adelante.! He dejado pasar muchas situaciones y decisiones por el amor al club.!".

También prosiguió en sus cuentas de X e Instagram: "Quiero lo mejor para este club, quiero ver a Santos en los primeros lugares como se merece esta Afición.! Quiero agradecerle a la afición por estar presente siempre y a los jugadores por su profesionalismo y al personal de la institución".

El estratega argentino, que llegó al banquillo albiverde en diciembre pasado, fue cesado tras los malos resultados en el último torneo.