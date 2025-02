Santos Laguna: ¿Qué dijo Tano Ortiz tras la derrota con Cruz Azul y qué pasará con el equipo?

A pesar de los cambios estructurales realizados hace algunos meses, Santos Laguna no mejora y actualmente es el peor equipo de la Liga MX, con solo 1 punto en 8 partidos, lo que lo coloca en el último lugar general. Su entrenador, Fernando "Tano" Ortiz, considera que hablar de una posible calificación a la Fase Final es "incoherente".

Hasta ahora, Santos solo ha logrado un empate, contra Mazatlán, y el resto de sus partidos han sido derrotas. Aunque aún queda medio torneo, su racha actual parece insuficiente, ni siquiera para aspirar al Play-In.

¿Tano Ortiz se da por vencido?

Tras la derrota 0-1 frente a Cruz Azul, Tano Ortiz se mostró autocrítico pero optimista sobre el rendimiento de su equipo, a pesar del marcador adverso. "Lo que voy a decir puede sonar raro, pero creo que fue uno de los mejores partidos que hicimos, aunque el resultado no fue el esperado. El primer tiempo no fue bueno, pero el segundo estuvo mucho mejor. No voy a evadir la realidad, anímicamente estamos por el suelo", expresó.

Sobre la posibilidad de calificar a la Fase Final, Ortiz lo calificó de "irreal" e "incoherente", aunque se mostró confiado en que, tarde o temprano, su equipo saldrá de la mala racha. "Decir que vamos a calificar sería incoherente y algo irreal en este momento. Puede sonar loco, pero en algún momento vamos a salir de esta situación. La entrega de los jugadores hoy fue destacable", concluyó.

Para aspirar al Play-In, Santos tendría que conseguir alrededor de 15 o 16 puntos en sus próximos 7 partidos, lo que implica ganar al menos 5 y esperar otros resultados. Aunque la tarea es difícil, no está completamente fuera de su alcance.