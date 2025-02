Santos Laguna: ¿Qué dijo el entrenador de Necaxa sobre los Guerreros previo al partido?

Santos Laguna y Necaxa se enfrentan el día de hoy.

La jornada 6 del Clausura 2025 dará comienzo la tarde-noche de este viernes 7 de febrero cuando Querétaro y Atlético de San Luis se enfrenten en la cancha del Estadio Corregidora.

Mientras tanto, Santos Laguna viajó a tierras hidrocálidas para su compromiso con los Rayos de Necaxa, encuentro en el que podrían debutar los recientes refuerzos en la defensa y delantera que ya reportan desde principios de semana con los verdiblancos.

Los pronósticos recientes favorecen al equipo de Aguascalientes debido a los tropiezos que han sufrido los Guerreros desde hace meses.

No obstante, para el entrenador de Necaxa, Nicolás Larcamón no es así, pues el técnico que alguna vez militó con la Franja señaló en conferencia de prensa que es consciente que no debe confiarse de la crisis de Santos y mucho menos subestimarlos.

"Siempre trato de despegarme de la situación del rival. Santos puede llegar con la necesidad de sumar, pero eso no cambia nuestro enfoque. Nos preparamos para afrontar un partido muy duro y desafiante, independientemente de su momento en la tabla"

Larcamón mantiene su enfoque en el duelo contra Santos

Necaxa enfrentará al América en la próxima jornada 7 de la Liga MX, no obstante, ante la cuestión sobre una estrategia para derrotar a las Águilas, el entrenador aseguró que su enfoque está primero en intentar conseguir la victoria contra Santos, por lo que momentáneamente el tema de los azulcremas está fuera de su mente.

"Sería poco inteligente pensar en América sin antes haber hecho el trabajo contra Santos. Nuestra construcción del torneo es paso a paso, con la mirada puesta en cada desafío inmediato"

Esta es la convocatoria de Santos Laguna contra Necaxa

Las redes de Santos dieron a conocer la convocatoria previo al partido en el Estadio Victoria, en ella destacaron Edson Gutiérrez y Bruno Barticciotto, refuerzos que podrían ver minutos en la cancha si así lo analiza Tano Ortiz.