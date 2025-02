Santos Laguna presenta refuerzos más recientes para el Clausura 2025

La tarde de este lunes en el Auditorio Orlegi del TSM, los Guerreros presentaron a sus últimas incorporaciones para el Clausura 2025 de la Liga MX: el defensor Edson Gutiérrez y el chileno Bruno Barticcioto.

"Son dos refuerzos que conocen bien la situación y los retos", dijo el presidente de Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Kalb, quien agregó: "tienen hambre y sed de venganza y revancha, así que vamos a trabajar juntos para salir adelante".

Por su parte, el técnico albiverde Fernando Ortiz, comentó: "Son jugadores que tengo la tranquilidad, le darán mucho al club y se 'matarán', agradecerles por estar con nosotros. Están a muerte con sus compañeros e institución".

El andino Barticcioto, quien ya debutó el pasado viernes con la verdiblanca portando el número 32, destacó que es importante estar acá "Uno escucha de la situación, pero es el desafío más importante, el futbolista acepta estos retos, que el equipo avance, comience a sumar y vuelva a ser importante".

Indicó el sudamericano, que Santos Laguna es un equipo importante y que llama mucho la atención, por lo que es orgullo que se fijen en él.

"El futbolista necesita retos, es una chispa que a uno le nace. Me gustó el club y la idea, las ganas de estar, algo me decía que tenía que venir. Sé que me irá bien y el equipo remontará", apuntó.

Por su parte Edson Gutiérrez, con el 23 en los dorsales, agradeció a la directiva y al "Tano" , por la confianza que pusieron en él, ya que es un orgullo representar la playera santista.

"Desde que llegué, supe lo que era Santos. Somos consientes del momento que vivimos. Tengo la responsabilidad de dejar todo en la cancha, ya que es una ilusión muy grande de regresar a Santos donde se merece", expresó.