Santos Laguna: Guerreros presentan a su nuevo técnico para el Apertura 2025

Está en marcha la "Era de Francisco", como entrenador de los Guerreros del Santos Laguna. Ayer, en el Auditorio Orlegi, de Territorio Santos Modelo, se realizó la presentación oficial del estratega español, Francisco Rodríguez Vilchez, como nuevo estratega del equipo albiverde, al que tratará de conducir hacia una realidad totalmente diferente a la que ha experimentado el club lagunero durante las temporadas recientes en la Liga MX.

Alejandro Irarragorri Kalb, presidente del Club Santos Laguna, encabezó la reunión informativa, en la que Francisco fue presentado de manera breve y recibió la indumentaria santista, la cual lució para la toma de las fotografías oficiales. En la reunión también comparecieron los nuevos integrantes del cuerpo técnico santista, quienes también lucieron la indumentaria albiverde y prácticamente todos empezarán a escribir su propia historia en el futbol mexicano.

CAMBIO RADICAL

"Agradezco a los medios de comunicación, a los aficionados por estar presentes, a Aleco y Braulio por esta oportunidad, porque ellos saben que yo tenía intención de venir a México desde hace años y hoy se ha cristalizado", fueron las primeras palabras de Francisco como estratega albiverde.

"Los aficionados de Santos están pasando por un momento difícil, pero en la oficina están convencidos de realizar un cambio radical, y por eso estoy aquí, contento, orgulloso y convencido de que vamos a formar una nueva realidad desde la humildad, porque esto tiene también la Comarca Lagunera. Vengo a sumarme y a aportar lo que tengo para que en Santos Laguna tengamos otra realidad", complementó.

Franco, el nacido en Almería dijo estar muy consciente de la realidad que vive Santos Laguna, sotanero en dos torneos consecutivos, pero confía en que el trabajo los sacará adelante: "Somos realistas, sabemos la situación de la que viene el equipo a nivel deportivo. Tengo muy claro que quiero vivir las cosas que se han vivido en este estadio, he visto imágenes del estadio repleto, eso es lo que buscaremos. Nos quedan poco menos de dos meses para empezar el campeonato y vamos a trabajar duro para lograr los objetivos que nos hemos trazado, me apasiona el reto de venir a México y desde la humildad, vamos a trabajar para mejorar los malos resultados que se han tenido últimamente. Estoy convencidísimo, si no, no estaría sentado aquí".

REFUERZOS, DESPUÉS

Cuestionado sobre la posibilidad de renovar el plantel, el español señaló que mantendrán la confianza en el plantel actual, y desde ahí analizarán la necesidad de refuerzos.

"Lo primero que debemos hacer es creer en la plantilla que tenemos. Partir de que la plantilla puede conseguir un nivel de juego mucho más grande, pero la base debe ser la plantilla que tenemos actualmente en el vestuario, pero el club sabe qué necesitamos y tenemos tiempo para buscarlo, partiendo de la base con la que contamos en la actualidad, confiamos en que pueden obtener muchos mejores resultados a los obtenidos anteriormente", sentenció, mientras que al respecto, Aleco Irarragorri confirmó que para la directiva: "El compromiso que tenemos con Francisco es trabajar de la mano y darle todo lo necesario para que podamos salir adelante de esta situación, pensando en un proyecto a largo plazo, vamos a respaldarlo en todo para cambiar nuestra realidad".

NO VIENE DE PASO

Aunque los proyectos más recientes en cuanto a entrenadores santistas apenas tuvieron duración de un torneo, cada uno, para Francisco, su visión es muy lejana a vivir esa realidad.

"Tengo muy claro que he venido a la Comarca Lagunera a estar mucho más que seis meses, es mi intención estar acá, competir, me encanta el futbol mexicano y por eso he decidido venir aquí. Todos los futbolistas pueden mejorar, por supuesto que me gustaría traer a los diez mejores futbolistas de la Liga MX para nuestro equipo, pero eso no es Santos, lo que Santos necesita son esos Guerreros que compitan al máximo nivel en esta liga, ese es mi compromiso, convencer a los jugadores de que tienen lo necesario para obtener mucho mejores resultados".

Finalmente, el estratega europeo dijo comprender la incertidumbre que tienen los aficionados laguneros en cuanto a su trayectoria, por lo que les solicitó tiempo para conocerle y entonces, juzgarle.

"Vengo de tener más de 300 partidos en primera y segunda división en España, pero es normal que aquí en La Laguna no me conozcan. Entonces, pido a los aficionados que se den el tiempo suficiente para conocerme, para que se puedan dar cuenta de la menera en que trabajamos. Vendrán refuerzos, sin duda, las estadísticas son claras y prácticamente necesitamos gente en todas las líneas, pero quizá la defensa es donde más atención debemos prestar", finalizó.