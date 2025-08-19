Deportes Santos Laguna Junior Asunción 2025 LMB Apertura 2025 Lucha libre

Santos Laguna

Santos Laguna: Guerreros preparan viaje a la Frontera para enfrentar a Bravos

El viernes visitan en Ciudad Juárez al FC Bravos

Los Guerreros entrenarán todas las mañanas en el TSM hasta el jueves, para luego partir a Chihuahua. (Especial)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Una corta semana tendrá Santos Laguna, para su próximo duelo en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Visitan el viernes por la tardenoche en Ciudad Juárez, Chihuahua, al FC Bravos.

Luego de la derrota en la capital del país el fin de semana ante el Cruz Azul, los Guerreros reportaron ayer al Territorio Santos Modelo (TSM).

Los jugadores que sumaron mayor cantidad de minutos ante La Máquina realizaron trabajo regenerativo.

El resto del plantel albiverde, llevó a cabo actividades compensatorias en cancha, bajo las indicaciones del cuerpo técnico, al mando del español Francisco Rodríguez.


Los laguneros sostendrán tres sesiones de entrenamiento más en sus instalaciones, para posteriormente viajar con destino a territorio fronterizo, el jueves por la tarde, luego de la práctica matutina.


El duelo correspondiente a la jornada 6, se disputará el viernes a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, a poca distancia de El Paso, Texas. Al final del cotejo, los santistas retornarán a la Comarca.


BAJA SENSIBLE 


Ramiro Sordo, volante ofensivo argentino de los Guerreros, fue suspendido un cotejo, por lo que no podrá ver acción ante los Bravos, que el sábado pasado en la Perla Tapatía, vencieron 1-2 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Este martes, el mediocampista Javier Güemez, atenderá a los representantes de los medios de comunicación, luego del entrenamiento matutino en el propio TSM.


De acuerdo a lo informado por el club lagunero, en cuanto al rendimiento de varios de sus elementos, el capitán José Javier Abella es el segundo futbolista con mayor cantidad de rechaces, con un total de 41.


El zaguero colombiano, Kevin Balanta es el jugador con más balones ganados en área propia, al sumar 27, así como el sublíder con más cabeceos en área propia con 14. El cancerbero Carlos Acevedo, es el tercer guardameta con mayor cantidad de atajadas, con 19.


               
               


               

               
               

               
               
               
