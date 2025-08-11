Deportes Santos Laguna Canelo Álvarez Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup

Santos Laguna: Guerreros juveniles suman puntos ante Chivas

El encuentro en la categoría Sub-19, disputado en el campo sintético del TSM, fue muy cerrado de principio a fin, finalizando 1-1. (Cortesía)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Los equipos juveniles albiverdes, aprovecharon su localía en el Territorio Santos Modelo (TSM), en la reanudación de las acciones en la Liga MX, dentro del Torneo Apertura 2025.

La categoría Sub-21 doblegó 2-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara, destacándose la participación del zaguero central Geovanni Pérez, quien regresó a la actividad tras superar una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho.

Luego de firmar un primer tiempo sin anotaciones, los Guerreros marcaron en el complemento los goles del triunfo.

En el minuto 56 de tiempo corrido, el mediocampista André Martínez abrió el marcador, con un potente zurdazo desde las afueras del área. Al 83’, los laguneros consiguieron una pena máxima, misma que fue ejecutada de manera efectiva por el seleccionado juvenil Tahiel Jiménez.

Los titulares del equipo al mando de Carlos Arturo Cruz fueron: Sergio Barajas bajo los tres postes, además de Juan Carlos Echilvestre, Juan Pablo Tejeda, Pérez, Edwin Alvarado, Nelson Cedillo, Owen Méndez, André Martínez, Carlos Meléndez, Luis Mascareño y Jiménez.


Respecto a la Sub-19, igualaron 1-1 frente al Rebaño Sagrado, pero los albiverdes se quedaron con el punto extra en la definición desde los once pasos, al imponerse 5-4, con gran actuación del arquero suplente Addiel Salas, quien ingresó para dicha instancia y además de realizar par de atajadas, anotó la ejecución que le dio la unidad en disputa a su escuadra.


Fueron los locales dirigidos por Juan Manuel García, quienes se adelantaron en el marcador, fruto de la presión alta, cuando al minuto 45 apretaron la salida de los tapatíos, haciéndose del balón que finalmente llegó a los pies del mediocampista Alex Tapia, quien de derecha conectó al fondo de las redes.


Ya en la segunda mitad, los rojiblancos igualaron las acciones, con anotación de Pablo Iglesias al 53’ de tiempo corrido. No hubo más daño en las porterías, por lo que se fueron a penales.


Los titulares santistas fueron: José Luis Méndez, Esteban Garza, Ansel Delgado, Diego Vargas, Luis Valverde, Eduardo de Luna, Gianluca Benítez, Rodrigo Escobedo, José Cárdenas, Tapia y Lucca Vuoso.


               
               


               

               
               

               
               
               
