Santos Laguna: Guerreras ‘peligran’ en la Sultana del Norte

Las Guerreras tendrán este sábado un duro compromiso en la Sultana del Norte. Visitan en el “Gigante de Acero”, a las Rayadas del Monterrey, en choque correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

El duelo que comenzará en punto de las 21:00 horas, será dirigido por la poblana Montserrat Pérez Comellas, quien será asistida en las bandas por Mauro Arturo Chaltel Rosas y Brayan Arturo Sosa Saucedo. Como cuarto árbitro fungirá Edwin Eduardo Morfín Verduzco.

En la pasada fecha celebrada a mitad de semana, las albiverdes no vieron acción, ya que su duelo frente a las Centellas del Necaxa al mando del lagunero Christian Astorga, fue reprogramado para el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Corona.

Las regias fueron sorprendidas en las instalaciones de La Noria de la capital del país, al ser goleadas 4-0 por las Cementeras de la Cruz Azul, en lo que ha sido la sorpresa mayúscula de la actual campaña.

En su más reciente confrontación, el Santos Laguna Femenil fue víctima de sus propios errores en la Bella Airosa, al caer 3-1 ante las Tuzas del Pachuca, quienes marcaron a través de Charlyn Corral, Nina Nicosia y la nigeriana Ohale Osinachi.

Las laguneras descontaron a través de la delantera nacida en Guadalajara, Jalisco, Mayra Santana, quien vive su tercer torneo como jugadora verdiblanco, sumando 34 duelos en el circuito rosa del balompié mexicano.

De cara al duelo de hoy, la tapatía comentó: “Hay que afinar detalles, mantener nuestro orden e intensidad y seguir con nuestra idea de juego. Sabemos de la calidad de jugadoras que tiene Rayadas, pero ya demostramos que ante equipos fuertes podemos hacer buenas cosas, y este partido nos puede ayudar para dar un golpe de autoridad”.

Agregó que jornada tras jornada, van consolidándose más como equipo, al ser una escuadra con mucho orden, intensa y buena en las transiciones, aunque les falta mejorar un poco la contundencia, por lo que están trabajando intensamente en ese aspecto para ser más sólidas.

Y acerca de su primer gol como Guerrera, comentó: “Me siento muy contenta por haber anotado mi primer gol con esta camiseta, evidentemente feliz por el gol, más no por el resultado. Esta anotación es fruto del trabajo que he venido haciendo, y es gracias también al esfuerzo de mis compañeras”.