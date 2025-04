Santos Laguna: Esto dijo Fernando Ortiz tras la derrota ante Toluca

Santos Laguna cayó dos goles a uno contra los Diablos Rojos de Toluca.

Una jornada más en el Torneo Clausura 2025 se llevó a cabo y con ello la derrota de Santos ante Toluca como visitante, el cuadro Guerrero no logró descontar el marcador a pesar de que en el segundo tiempo mostraron una mejora con diversos remates a portería, pero no fue suficiente.

Ante esto, Santos Laguna se convirtió en el primer equipo del Clausura 2025 en ser eliminado de la competencia a falta de tres jornadas para acabar el torneo, una situación negativa que no había pasado en años recientes, pues a pesar de no haber campeonado, el "sótano" de la Liga MX era algo impensable en el club.

Como en cada partido, el "Tano" atendió a los medios de comunicación, en esta ocasión hizo hincapié en su compromiso con sacar la mejor versión de los Guerreros, pero también requiere de un cuadro competitivo y es una situación que analizará posteriormente.