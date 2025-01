Santos Laguna: éste fue el equipo que pudo robarse a Matías Vuoso antes de llegar a los Guerreros

Matías Vuoso estuvo a pocos detalles de no venir a La Laguna.

El destino de Matías Vuoso lo hizo llegar a Santos y convertirse en uno de los ídolos de los aficionados en la Comarca Lagunera, el "Toro" dejó una huella imborrable en el legado del conjunto Guerrero y su pasión sigue trascendiendo generaciones, esto tras el llamado de su hijo, Lucca, a la Selección Mexicana Sub-17.

¿Qué hubiera pasado si Matías Vuoso nunca hubiera llegado a Santos Laguna?, es una pregunta que nunca podrá resolverse, no obstante, sí se conoce al equipo que pudo haberse "robado" al "Toro" y evitar su llegada con los Guerreros.

En una entrevista para "El Re Portero", canal del ex guardameta, Yosgart Gutiérrez, Vuoso habló de su etapa tras haber jugado para Manchester City y confesó que lo que menos deseaba era volver a Argentina, pues sentía que sus paisanos verían su regreso como señal de "fracaso".

"Tuve la oportunidad de volver a Argentina y dentro de mí decía: ‘no puedo volver a Argentina’ después de haber jugado afuera y como que te van a decir que eres un fracasado. Fuiste a otro lado y regresaste a tu país. Y había otra opción para ir a: eso era lo que me decían, la gente que te dice que siempre hay una opción para ir acá y no"

Asimismo, el exdelantero argentino nacionalizado mexicano, aseguró que tuvo dos opciones de destino tras salir de Manchester City, la primera era ir a España para jugar con Mallorca, mientras que la otra era en tierras aztecas para el Santos Laguna.

Vuoso confesó que vino a México debido a que las negociaciones con el Mallorca terminaron por caerse, así que en su decisión de no volver a Argentina, el exdelantero llegó a suelo Lagunero para prestar sus servicios al cuadro Guerrero.