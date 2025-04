Santos Laguna: Aleco Irarragorri reconoce el mal momento y habla sobre el futuro

Santos Laguna no atraviesa su mejor momento. Aunque el Clausura 2025 ha mostrado algunos destellos en comparación con el torneo anterior, el equipo sigue sin sumar puntos ni goles, hundido en los últimos lugares de la tabla.

En medio de rumores sobre posibles salidas y ajustes en la plantilla, Aleco Irarragorri tomó la palabra durante el evento del Guerretón 2025 en el Estadio Corona para hablar del presente y futuro de la institución.

Desde el escenario, Irarragorri no evitó el tema: reconoció lo difícil que han sido los últimos años para el club.

“En 2024 hicimos una inversión muy grande en refuerzos, pero los resultados no nos han acompañado. No hemos logrado construir una base sólida”, compartió ante los asistentes. Sin embargo, dejó claro que el proceso de reconstrucción ya comenzó.

Subrayó que hay un equipo de trabajo en marcha, enfocado tanto en lo deportivo como en el área comercial, y dejó en claro que sólo seguirán aquellos que realmente estén comprometidos con el proyecto. “El que no está en la afinidad de detalle, el que no está comprometido con lo que estamos trabajando, no va a formar parte de la institución”.

Irarragorri también respondió al ambiente de incertidumbre que se vive entre la afición. Admitió que hay dudas, pero se mantiene firme en su enfoque y no piensa desesperarse.

“Estamos reconstruyendo desde adentro. Hoy necesitamos fortalecer las bases que nos van a dar un futuro estable. Yo, en lo personal, estoy completamente comprometido con la región”.

Aunque aceptó que la situación actual le duele, confía en que el camino elegido dará frutos: “Sé que esto es un proceso. Toma tiempo. Roma no se construyó en un día, y lo vamos a lograr juntos. El plantel que construiremos será muy, muy sólido. Yo sí creo que hay talento”.

¿Cuál será el futuro de la directiva actual?

Respecto al futuro del técnico Fernando Ortiz, Irarragorri no ofreció una respuesta directa, pero dejó entrever continuidad.

No negó que los resultados no se han dado, pero reconoció que la relación actual es buena y que todavía se trabaja para seguir construyendo hacía adelante, lo que deja entrever una posible permanencia.

“Hoy en el plantel que tenemos no se han dado los resultados con el cuerpo técnico. Hemos construido una muy buena relación y estamos todavía trabajando para seguir construyendo hacia adelante".