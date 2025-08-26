Deportes futbol amateur Checo Pérez Santos Laguna Club San Isidro US Open 2025

Tigres

Santos de Brasil lanza oferta millonaria por jugador de Tigres

El club brasileño ofreció una millonada por el mediocampista, pero Tigres negó la propuesta. Se prevé un nuevo intento en las próximas horas

EL UNIVERSAL

El mercado de fichajes está viviendo sus últimos momentos de actividad en el mundo, situación que ha provocado que los clubes busquen cerrar transferencias con la intención de mejorar sus plantillas.

Uno de esos movimientos en el extranjero ha generado impacto en la Liga MX, que habría recibido en las últimas horas una oferta millonaria por una de sus estrellas.

De acuerdo con información de medios brasileños, Santos, histórico equipo de Pelé y club de Neymar, se habría lanzado con fuerza por un jugador del futbol mexicano, quien estaría analizando el cambio.

Se trata de Rómulo Zwarg, elemento de Tigres, quien recientemente llegó al torneo mexicano y es seguido de cerca para concretar el traspaso y, de esa forma, regresar a su país.

Zwarg, quien llegó a México en enero de 2025 y ha jugado 438 minutos, es deseado por el equipo que dirige el argentino Juan Pablo Vojvoda, quien lo conoció en su paso por Internacional, donde disputó 42 partidos en 2024.


El reporte agrega que el equipo brasileño habría puesto sobre la mesa una oferta de 5.5 millones de dólares, cerca de 93.5 millones de pesos mexicanos, misma que habría sido rechazada por la dirigencia felina.


Se espera que Santos presente una nueva oferta, la cual incluiría un buen arreglo económico para el jugador, quien no vería con malos ojos un regreso a su país tras unos meses en México.



               
               


               

               
               

               
               
               
Santos de Brasil lanza oferta millonaria por jugador de Tigres


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx