Santiago Giménez le dice 'adiós' al Feyenoord con emotivo video

El fichaje de Santiago Giménez al Milan se concretó, ya el futbolista mexicano tuvo entrenamiento con su nuevo equipo, además, de la presentación oficial.

Tras varios días de estar en Italia, el "Bebote" dedicó un mensaje para el Feyenoord y toda la afición que desde su llegada a Países Bajos.

"Logramos cosas hermosas juntos, espero que siempre me recuerdes como un hijo de Dios que dio todo por el club, yo nunca te olvidaré, el futbol es así, un momento estás aquí, al siguiente estás en otro lugar", escribió en su cuenta de Instagram con un emotivo video donde aparecen los momentos más especiales como futbolista del Feyenoord.

Giménez reconoce que es un cambio importante en su carrera que le genera "muchas emociones encontradas" y por este motivo "solo quiero decir una cosa sencilla, gracias".

Santiago sabe que no fue perfecto durante su estancia en el club de Rotterdam, pero "espero haber sido capaz de devolverte al menos una parte de eso".

El delantero mexicano manifestó agradecimiento a la institución y a la propia ciudad por recibirlo de grata manera junto a todos sus seres queridos.

"Gracias de todo corazón por todo lo que me has dado, por todo tu amor, todo tu cariño y toda tu pasión, este mensaje es sólo de gratitud. No puedo agradecérselo lo suficiente, en mi nombre y en el de mi familia", puntualizó "Bebote".

Santiago Giménez cerró su publicación recordándoles que "nunca caminarás solo. Adiós, Feyenoord".

