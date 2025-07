Santiago Giménez confiesa su ilusión de jugar en Boca Juniors

Santiago Giménez, el referente de México en el futbol de Europa, continúa disfrutando de sus vacaciones tras ganar con el Tricolor la Copa Oro 2025, un torneo en el que tuvo poca participación.

El exjugador de Cruz Azul, y quien actualmente es atacante del AC Milan, aprovechó el periodo de descanso para viajar a Argentina, país en el que además de disfrutar de tiempo con su familia, aprovechó para ver futbol.

En imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver a Giménez asistir al Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, donde vio a Boca Juniors y compartió un momento con Juan Román Riquelme.

La visita de Giménez, en la que recibió por parte de la directiva una camiseta del equipo, sirvió para que el exfutbolista del Feyenoord compartiera su ilusión de, en algún momento, jugar en el gigante argentino.

"Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugó en Boca y desde niño me inculcó esta pasión por Boca. Sería un sueño para mí. Primero quiero hacer mi carrera en Europa. Quiero disfrutar. Después, si se da, obviamente que me encantaría", externó Santi en declaraciones que reproduce el diario Olé.

El gran amor por Boca Juniors por parte de Giménez se debe al paso que tuvo su padre, Christian "Chaco" Giménez, quien vistió esos colores de 1998 a 2002.