Santa Fe Klan y Maya Nazor en polémica; él exhibe el dinero que le da

Tras la publicación de Santa Fe Klan en el que reveló la cantidad de dinero que le da a Maya Nazor para la manutención de su hijo Luka, la modelo decidió alzar la voz y dar su versión.

A través de sus historias de Instagram, Maya aclaró su postura frente a los señalamientos y desmintió las críticas que surgieron en redes sociales en su contra.

En su mensaje, Maya afirmó que siempre ha estado abierta a que su hijo mantenga una relación cercana con su padre y lamentó que Santa Fe Klan no haya salido en su defensa ante los comentarios negativos.

La modelo también enfatizó el papel que desempeña como madre, asegurando que todas las decisiones sobre Luka son consultadas previamente con el rapero:

Maya subrayó que su intención no es generar polémica, sino defenderse de los ataques que ha recibido:

El pasado 6 de enero, durante un evento benéfico por el Día de Reyes en Guanajuato, Santa Fe Klan compartió sus sentimientos en una entrevista publicada por el usuario “Rampa.473” en TikTok. Ahí expresó su tristeza por no haber podido pasar ese día especial con Luka:

"Me agüita pues, yo ahorita estaría con mi niño, pero no se dio la oportunidad (…) Ya será después, está chido ver a los morritos felices, con eso se me llena ese vacío."