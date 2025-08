Sancionan al 'Turco' Mohamed; ¿De cuánto es la multa por hablar mal de la Leagues Cup?

Antonio Mohamed fue multado por hacer comentarios negativos al torneo que enfrenta a los clubes de Liga MX y MLS.

Un par de declaraciones emitidas por el "Turco" Mohamed antes y tras su duelo contra el Columbus Crew desató la desaprobación de usuarios a una regla de la Leagues Cup para "blindar" las críticas al torneo.

"No me gusta y creo que lo van a modificar más adelante, el competir contra rivales que no te enfrentas es muy injusto porque tú puedes ganar los tres partidos y quedar eliminado, entonces, realmente eso habría que hacer grupos y eliminarse contra un rival directo como en todas las competencias" , señaló Mohamed sobre el formato de la Leagues Cup.

¿De cuánto es la multa por quejarte de la Leagues Cup?

Tras dicha declaración sobre cómo se está jugando el torneo, el columnista del medio "Récord" dio a conocer que el entrenador de los Diablos Rojos recibió una sanción económica por los comentarios negativos a la competencia.

"El castigo monetario que se le aplica a cada quejoso que haga pública su crítica a la Leagues Cup, como ya lo hizo mi Turco Mohamed de oro, es de 50 mil dólares, es decir, casi un millón de los del águila", se lee en su columna.

Dicha multa convertida a moneda nacional representan poco más de 943 mil pesos mexicanos, una cantidad que ha sido objeto de críticas y que mantiene alerta a los jugadores y entrenadores a la hora de emitir sus comentarios en medios de comunicación y redes sociales.

Domènec Torrent cuestiona la multa a Mohamed

Domènec Torrent, quien fue sancionado el año pasado, aseguró que no debería haber un castigo para ese tipo de comentarios.

"Me he informado que un colega mío fue sancionado, o entiendo cómo no puedes decir lo que piensas, ustedes juzgarán si es justo, voy a hablar con los jugadores para que no pase algo similar, no diré si me parece justo o no, ya me sancionaron el año pasado por decir lo que pensaba"